Politico: Fidesz rokuje o možnosti prestupu z EĽS k inému zoskupeniu

Samotný Fidesz tvrdí, že chce zotrvať v EPP a že so žiadnou inou politickou skupinou rokovania nevedie.

Budapešť 6. marca (TASR) - Možnosti maďarskej vládnej strany Fidesz v Európskom parlamente (EP) po prípadnom vylúčení z Európskej ľudovej strany (EĽS) analyzoval v stredu spravodajský server Politico. Podľa neho existuje aj možnosť, že Fidesz po májových eurovoľbách prestúpi do politickej skupiny "protisystémových" strán Európa národov a slobody (ENF).



Z analýzy servera Politico citovalo internetové vydanie maďarského týždenníka Heti Világgazdaság. Podľa Politica nemenovaný zdroj z ENF potvrdil, že toto zoskupenie vedie rokovania s Fideszom.



Samotný Fidesz tvrdí, že chce zotrvať v EPP a že so žiadnou inou politickou skupinou rokovania nevedie.



Ak by došlo k prestupu Fideszu, tak by vo frakcii ENF bola strana maďarského premiéra Viktora Orbána tretím najsilnejším zoskupením po talianskej Lige Severu a francúzskom Národnom zhromaždení (RN) Marine Le Penovej.



Ďalšie možnosti Fideszu vidí Politico v zotrvaní vo frakcii európskych ľudovcov, avšak v záujme toho by musela Orbánova strana v mnohých oblastiach ustúpiť.



Inou možnosťou je podľa servera prestúpenie k Európskym konzervatívcom a reformistom (ECR). Tomu by mohla potešiť poľská vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS), pretože v súvislosti s brexitom z tejto skupiny vypadnú britskí konzervatívci, ktorí boli vo frakcii doposiaľ vo väčšine. Poliaci však zatiaľ oficiálne rokovania s Fideszom nepotvrdili.



Poslednou možnosťou by bolo vytvorenie novej politickej skupiny. Na to, aby dali dohromady euroskeptické strany Poľska, Nemecka, Talianska a strany zo severských štátov, však už pred májovými eurovoľbami nie je dosť času, uvádza sa v analýze servera Politico.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach