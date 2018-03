Politika v Česku a na Slovensku nie je zdravá, tvrdí český politológ

Babiš dal na piatkovom summite mnohokrát najavo, že mu záleží na dobrom prijatí na pôde Európskej únie, tvrdí český politológ Jiří Kozák.

Praha/Bratislava 24. marca (TASR) - Politika v Česku a na Slovensku nie je zdravá a to, že Slovensko, ktoré rieši vládnu krízu, na summite Európskej rady zastupoval premiér ČR Andrej Babiš, ktorý je dlho v demisii, je toho hlbším dôkazom. Pre TASR to v piatok uviedol český politológ Jiří Kozák.



Babiš dal na piatkovom summite mnohokrát najavo, že mu záleží na dobrom prijatí na pôde Európskej únie, tvrdí Kozák. "Je si vedomý, že má problém v podobe vyšetrovania zneužitia prostriedkov EÚ v kauze Čapí hnízdo. Zároveň pripravuje vládu s podporou antiúnijnej komunistickej strany. Preto sa snaží ukázať svoju konštruktívnu tvár. Ponuka zastupovania Slovenska pri rokovaní v Bruseli je teda odkazom, že je pripravený s EÚ aktívne rokovať," priblížil politológ.



V tejto súvislosti je potrebné mať na pamäti, že vláda Andreja Babiša je v demisii a jej mandát je teda veľmi obmedzený, pripomenul a zdôraznil: "To, že Slovensko, ktoré rieši vládnu krízu, zastupuje premiér Českej republiky, ktorý je dlho v demisii, je hlbším dôkazom, že politika v našich krajinách nie je zdravá."



Druhý deň bruselského zasadnutia hláv štátov a predsedov vlád členských krajín Únie sa niesol najmä v duchu rokovaní o brexite. Predseda Európskej rady Donald Tusk ešte počas rokovania na Twitteri informoval, že európska dvadsaťsedmička prijala usmernenia pre budúce vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom po brexite.



"Teraz bude treba dohodnúť konkrétnu podobu vzťahov vo všetkých oblastiach, ako je napríklad poľnohospodárstvo, zdravotníctvo, imigrácia alebo energetika. Stále platí, že ak nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič," spresnil odborník na politiku Spojeného kráľovstva.



Britská premiérka Theresa Mayová v tejto súvislosti hovorí o pozitívnom naštartovaní vyjednávaní. Kozák to však vníma skôr ako diplomatickú rétoriku. "Pani premiérka čelí doma na jednej strane veľkej kritike za postup pri rokovaní, a to vrátane kritiky z vlastných radov a tlakom rôznych záujmových organizácií, ktoré sa obávajú dôsledkov brexitu vo svojich oblastiach. Dobré správy z Bruselu jej pomôžu zmierniť kritiku, že jej vláda nebola na vyjednávanie vôbec pripravená."



Teraz bude dôležité, ako dopadnú rokovania v jednotlivých oblastiach, upozornil Kozák. "Preto v nasledujúcich mesiacoch očakávam niekoľko technických rokovaní na úrovni expertov. Politici sa budú vkladať do tých rokovaní, ktoré budú politicky citlivé alebo kde experti narazia na problémy v hľadaní dohody," dodal.