Politológ: Fidesz v prieskumoch síce vedie, no víťazstvo nemá isté

Budapešť/Bratislava 6. apríla (TASR) - V nedeľných parlamentných voľbách v Maďarsku podľa prieskumov verejnej mienky so značným náskokom vedie vládnuca strana premiéra Viktora Orbána Fidesz. Či sa jej relatívnu väčšinu z prieskumov podarí pretaviť aj do väčšiny v parlamente, však nie je až tak jednoznačné. Pre TASR to uviedol maďarský politológ Róbert László.



V marci stúpli Fideszu preferencie z februárových 29 percent na 30 percent, ultrapravicový Jobbik získal podporu 12 percent, blok Maďarská socialistická strana (MSZP) - Dialóg (Párbeszéd) podporilo v prieskume verejnej mienky 11 percent opýtaných. Napriek výraznej vedúcej pozícii Fideszu jeho víťazstvo nie je stopercentné, tvrdí László. "Maďarský volebný systém je komplikovaný, a preto nie je zaručené, že relatívna väčšina z prieskumov volebnej mienky sa pretaví aj do väčšiny v parlamente," objasnil.



Napriek tomu, že si Fidesz nastavil volebný systém tak, aby čo najviac nahrával jemu samotnému, viacero jeho elementov je veľmi riskantných, preto má opozícia stále šancu Fidesz poraziť, musí len spolupracovať. "Ak by opozícia bola schopná sa skoordinovať a kandidáti niektorých strán by sa rozhodli odstúpiť v prospech iných kandidátov opozičnej strany, Fidesz by to mohlo nemilo prekvapiť," spresnil László a dodal, že ak by sa teda "zrátala podpora kandidátov opozície, bude to viac než to, čo by získal Fidesz samostatne".



Tento scenár je však podľa politológa z maďarského inštitútu Political Capital nepravdepodobný. "Opozícia je veľmi rozdrobená a zhodnúť sa vie len na máločom... Niektorí členovia opozície sa medzi sebou asi nenávidia viac ako nenávidia Orbána," konštatoval. Preto je spolupráca medzi týmito stranami veľmi náročná.



Ak by sa však opozícii podarilo získať väčšinu, bola by len veľmi tesná a nestačilo by to na stabilnú vládu, myslí si László. "Veľmi pochybujem, že by opozícia dokázala sformovať silnú a efektívnu vládu. Reálne by bolo skôr to, že o zostavení vlády by neúspešne rokovala niekoľko týždňov, a potom by sme tu mali v septembri alebo októbri ďalšie voľby, v ktorých by sa Orbán vrátil silnejší ako nikdy predtým," domnieva sa politológ.



Porážkou pre Orbána by mohla byť aj vysoká účasť voličov na nedeľnom hlasovaní, tvrdí László. Podľa prieskumov stále ostáva 38 percent voličov nerozhodnutých. "O ich preferenciách nevieme nič, dá sa však predpokladať, že nie sú spokojní so súčasnou vládou. Je tiež možné, že by podporili skôr opozíciu. Preto sa dá povedať - čím vyššia bude volebná účasť, tým horšie to bude pre Orbána. Otázkou ale zostáva, či si nerozhodnutí voliči nakoniec nájdu cestu do volebných miestností," povedal László. Dodal však, že volebná účasť v Maďarsku nikdy nepresiahla 70 percent, preto očakáva, že len malá časť z nerozhodnutých voličov pôjde voliť.