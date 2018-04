ZGUTOVÁ: Ak v maďarských voľbách vyhrá Fidesz, EÚ bude mať problém

Ak by sa aj pozícia Fideszu po voľbách oslabila, ich protiprisťahovalecká rétorika sa nezmení, myslí si maďarská politologička.

Budapešť/Bratislava 7. apríla (TASR) - V prípade, že v maďarských parlamentných voľbách opäť zvíťazí vládna strana Fidesz, bude režim maďarského premiéra a predsedu Fideszu Viktora Orbána naďalej podkopávať legitímnosť európskych inštitúcií a svoju konfliktnú rétoriku voči Západu len posilní, uviedla pre TASR maďarská politologička Edit Zgutová.



Je viac než pravdepodobné, že Fidesz bude v nedeľných parlamentných voľbách znovu víťaznou stranou - a pre Európsku úniu to bude znamenať ďalší problém, ktorému bude musieť čeliť.



"Orbánov režim bude pokračovať vo svojich deštruktívnych kampaniach a podkopávať legitímnosť inštitúcií EÚ, a to aj napriek tomu, že Maďarsko je jedným z najväčších príjemcov eurofondov," upozornila Zgutová.



V situácii, keď sa Orbán a jeho Fidesz zdá neporaziteľný, sa opozícia bude snažiť ho aspoň oslabiť. Podľa politologičky však nie je pravdepodobné, že by sa dokázala skoordinovať natoľko, aby strane zabránila získať väčšinu v parlamente.



"V prípade, že sa Fideszu podarí získať väčšinu, parlament príde s novými obmedzeniami pre občianske organizácie a ovládne ešte väčšiu časť nezávislých médií... Bude posilňovať svoju konfrontačnú rétoriku voči západným partnerom a čím ďalej, tým viac sa približovať k Rusku," uviedla odborníčka na maďarskú zahraničnú politiku.



Ak by sa aj pozícia Fideszu po voľbách oslabila, ich protiprisťahovalecká rétorika sa nezmení, myslí si Zgutová. "Xenofóbia je základnou črtou krajne pravicovej ideológie" a Orbána v Európe čoraz častejšie uvádzajú ako jej "príklad".



Podľa politologičky sa maďarský premiér po voľbách bude naďalej snažiť využiť pozíciu Maďarska vo Vyšehradskej skupine (V4). "Za posledné roky sa vyšehradská spolupráca stala pre Orbána ešte významnejšou než kedykoľvek predtým - a to z veľmi praktického dôvodu: s podporou svojich partnerov vo V4 sa snažil získať väčší vplyv v Európskej únii," vysvetlila.



Odborníčka z maďarského inštitútu Political Capital pripomenula aj Orbánove slová z roku 2017, pri ktorých označil všetky voľby v Európe za kľúčové a povedal: "Teraz sa rozhodne, či ľudia budú opäť sami rozhodovať o národných záležitostiach, alebo kontrolu prenechajú európskym byrokratom úzko spätým s podnikateľskými elitami."