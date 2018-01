Súboj o post prezidenta ČR rozhodne volebná účasť, hodnotí odborníčka

Dvořáková v rozhovore vyzdvihla aj výhody, ktoré posunuli práve Miloša Zemana a Jiřího Drahoša do súboja o prezidentské kreslo.

Praha/Bratislava 22. januára (TASR) - Súboj o prezidentské kreslo v Česku je vyrovnaný a rozhodne účasť voličov. V prípade, že bude nízka, dá sa predpokladať víťazstvo Miloša Zemana. Ak by nastal opačný scenár, mohol by uspieť bývalý šéf Akadémie vied ČR Jiří Drahoš. Musí však osloviť váhajúcich voličov. V rozhovore pre TASR to uviedla česká politologička Vladimíra Dvořáková.



Prieskumy pred druhým kolom volieb predpovedajú vyrovnaný súboj. Účasť priaznivcov súčasného českého prezidenta by mala byť približne rovnaká ako v prvom kole. V prípade Drahoša je to otázne. Ak chce vyhrať, musí zmobilizovať voličov, a to najmä tých, ktorí nechcú polarizované témy, ale vyžadujú zmenu v štýle politiky, myslí si bývalá vedúca katedry politológie na Fakulte medzinárodných vzťahov Vysokej školy ekonomickej v Prahe.



"Jadro priaznivcov pána Drahoša je síce menšie, ale potenciál osloviť nerozhodnutých voličov má naopak väčší. Tých však k urnám nedostane polarizáciou alebo jednoznačným vymedzovaním sa v otázke smerovania krajiny na západ alebo východ. Môže ich získať, ak bude hovoriť: budem dodržiavať ústavu, budem tlačiť na to, aby strany medzi sebou hovorili kultivovane, budem upozorňovať na problémy, chcem sa zamerať na fungovanie štátu, aby tu nepadali mosty, nehoreli hotely," priblížila politologička a zdôraznila, že budúci prezident by nemal chcieť sám zabrániť problémom v krajine, ale upozorniť na ne kompetentných a ich motivovať k hľadaniu riešení.



Dvořáková v rozhovore vyzdvihla aj výhody, ktoré posunuli práve Miloša Zemana a Jiřího Drahoša do súboja o prezidentské kreslo. "Súčasný prezident dokáže svoju rétoriku prispôsobiť pulzu doby a do istej miery ho dokáže aj vytvárať, teda pripraviť si akýsi okruh problémov, vsadiť ho do spoločnosti a následne naň reagovať. Výhodou Jiřího Drahoša je zas kultivované vystupovanie, bezúhonná minulosť, postavenie vedca, fakt, že nie je spojený s konkrétnou politickou stranou, a taktiež určitý náhľad do politiky, pretože ako šéf akadémie vied musel rokovať o mnohých otázkach s politikmi a so štátnou administratívou."



Politologička upozornila aj na negatíva týchto kandidátov. Tie majú stále vplyv na rozhodovanie českých voličov.



"Jednou z hlavných nevýhod súčasného prezidenta je jeho zdravotný stav, pomerne častá vulgárnosť, polarizácia spoločnosti a hranie vlastnej mocenskej hry," ozrejmila Dvořáková a vysvetlila: "Hlavným problémom je, že pán Zeman, rovnako ako jeho predchodca Václav Klaus, boli premiéri. V parlamentnom systéme nie je dobré, ak sa prezidentom stane bývalý premiér, pretože má tendenciu hrať ďalej kľúčovú úlohu, vstupuje do každodennej politiky a nesmeruje cestou zjednotiteľa."



Za najväčšiu nevýhodu Drahoša v súčasnosti profesorka z pražskej univerzity považuje smerovanie jeho predvolebnej kampane. "Príliš sa akcentuje boj východ - západ, čo samozrejme oslovuje časť voličov a veľmi ich to mobilizuje... Mám však obavy, že to nebude fungovať a stačiť na zisk voličov, ktorý by smeroval k víťazstvu."



"Súboj je vyrovnaný a rozhodne volebná účasť. V prípade, že bude nízka, dá sa predpokladať, že víťazom sa stane súčasný prezident. V opačnom prípade by mohol uspieť bývalý šéf akadémie vied," uzavrela politologička.