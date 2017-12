Polonahá aktivistka Femen sa vo Vatikáne pokúsila zmocniť Ježiška

Aktivistky Femen sú známe protestmi proti rôznym politickým a spoločenským javom, na ktoré využívajú svoje obnažené telá.

Vatikán 25. decembra (TASR) - Polonahá aktivistka ženského hnutia Femen sa v pondelok pokúsila preniknúť do betlehema na Námestí sv. Petra vo Vatikáne a zmocniť sa tam sochy Ježiška. Vo vstupe medzi sochy v nadživotnej veľkosti jej však zabránil hliadkujúci policajt. Informovala o tom agentúra Reuters.



K incidentu došlo asi dve hodiny pred tradičným príhovorom pápeža Františka k pútnikom, ktorých sa vo sviatok Božieho narodenia zišlo na Námestí sv. Petra asi 50.000.



Hnutie Femen na svojej webovej stránke identifikovalo výtržníčku ako "sextrémistku Alisu Vinogradovovú".



Cieľom akcie, ako vysvetlila zakladateľka Femen Inna Ševčenková, bolo protestovať - "ako moderné a slobodné Márie" - proti násilnostiam páchaným na ženách "patriarchálnymi cirkevnými inštitúciami".



Rovnaký incident za účasti dvoch aktivistiek na Námestí sv. Petra zaznamenali aj na Štedrý večer, dodala agentúra Reuters. Aj v týchto prípadoch zasiahla polícia.



Všetky tri ženy mali na odhalenej hornej časti tela nápisy: "#Me Too: Assaulted By Church" (#Me Too: Obťažovaná cirkvou).



Hashtag #Me Too je výpožičkou celosvetovo používaného sloganu, ktorého cieľom je upozorniť na agresivitu a sexuálne obťažovanie žien. Slogan sa zrodil v súvislosti s prípadom amerického filmového producenta Harveyho Weinsteina, ktorého zo sexuálneho zneužívania obvinilo viacero známych herečiek.



Aktivistka hnutia Femen podnikla pokus o krádež sochy Ježiška aj na sviatok Božieho narodenia v roku 2014. Táto akcia bola protestom voči odmietavému postoju Vatikánu voči interrupciám. Aktivistka vtedy kričala heslo "Boh je žena!", ktoré mala napísané aj na svojej obnaženej hrudi.



Aktivistky Femen sú známe protestmi proti rôznym politickým a spoločenským javom, na ktoré využívajú svoje obnažené telá.