Polonahé aktivistky z hnutia Femen narušili zhromaždenie strany Vox

Najmenej trom aktivistkám sa krátko pred vystúpením členov strany podarilo vyliezť na pódium na námestí Plaza de Colón a zakričať: Nie je to patriotizmus, je to fašizmus!

Madrid 26. apríla (TASR) - Polonahé aktivistky z feministického hnutia Femen v piatok v Madride narušili predvolebné zhromaždenie španielskej krajne pravicovej strany Vox, z ktorého ich však krátko na to odviedla polícia. Informovala o tom agentúra AP.



Najmenej trom aktivistkám sa krátko pred vystúpením členov strany podarilo vyliezť na pódium na námestí Plaza de Colón a zakričať: "Nie je to patriotizmus, je to fašizmus!" Rovnaké heslo mali napísané aj na svojich odhalených prsiach.



Ženy rýchlo zadržali prívrženci strany Vox i bezpečnostné zložky. Policajti ich potom z davu vyviedli.



Krajne pravicová strana Vox zrejme v budúcnosti ovplyvní španielsku politickú scénu. Podľa predvolebných prieskumov by sa totiž v nedeľňajších voľbách mala po prvý raz prebojovať do parlamentu, kde by zároveň mala získať aj značný počet mandátov.



Strana Vox sa minuloročných regionálnych voľbách dostala do parlamentu španielskeho autonómneho spoločenstva Andalúzia. Krajná pravica tak vôbec po prvý raz od konca diktatúry generála Francisca Franca v roku 1975 a návratu krajiny k demokracii vstúpila do regionálneho parlamentu.