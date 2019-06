Poľská vláda sa po odchode niektorých členov do EP zreorganizovala

Vo voľbách do EP zvíťazila vládna pravicová strana Právo a spravodlivosť (PiS). PiS získala 45,38 percent hlasov a bude mať v europarlamente 27 z 51 poľských kresiel.

Varšava 4. júna (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda prijal v utorok slávnostný sľub nových členov vládneho kabinetu premiéra Mateusza Morawieckeho. Stalo sa tak po tom, ako niekoľko ministrov získalo mandáty v nedávnych voľbách do Európskeho parlamentu (EP), informovala tlačová agentúra AP.



Medzi tých, ktorí odchádzajú do Štrasburgu, patria Beata Szydlová, bývalá premiérka, ktorá v uplynulom období mala funkciu vicepremiérky a ministerky rodinných záležitostí, ako aj minister vnútra Joachim Brudziňski a ministerka školstva Anna Zalewská.



Ministerka financií Teresa Czerwinská bola takisto nahradená svojím námestníkom Marianom Banašom, šéfom daňovej správy. Czerwinská, ktorá však nesmeruje do europarlamentu, bola skeptická voči novým sociálnym programom, ktoré vláda presadila počas nedávnej kampane pred eurovoľbami a národnými voľbami naplánovanými na jeseň.



Vo voľbách do EP zvíťazila vládna pravicová strana Právo a spravodlivosť (PiS). PiS získala 45,38 percent hlasov a bude mať v europarlamente 27 z 51 poľských kresiel. Zoskupenie opozičných liberálnych strán, vystupujúce pod názvom Európska koalícia (KE), dostalo 38,47 percenta hlasov a obsadí 22 kresiel v EP.



Progresívna strana Jar (Wiosna), vedená bývalým poslancom a starostom Robertom Biedroňom, získala 6,06 percenta hlasov a tri kreslá v EP; krajne pravicové zoskupenie Konfederácia neprekročilo päťpercentnú hranicu potrebnú pre vstup do EP. Poľsko získa po odchode Británie z EÚ jedno kreslo navyše a bude mať celkovo 52 europoslancov.