Poľská vládna PiS podľa prieskumov po škandále podporu nestratila

Varšava 13. augusta (TASR) - Poľská vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS) by podľa výsledkov troch najnovších prieskumov verejnej mienky zvíťazila v októbrových parlamentných voľbách, a to aj napriek nedávnemu škandálu týkajúceho sa využívania vládneho lietadla na súkromné účely, pre ktorý odstúpil uplynulý piatok z funkcie dovtedajší predseda dolnej komory parlamentu Marek Kuchciňski, informovala v pondelok agentúra Reuters.



Podľa v pondelok zverejnených výsledkov prieskumu, ktorý pre denník Rzeczpospolita vykonala 9.-10. augusta spoločnosť IBRIS, by PiS získala vo voľbách 41,2 percenta hlasov. Strana si tak priveľmi nepohoršila od predošlej sondáže IBRIS-u, zhotovenej ešte pred zmieneným škandálom, ktorá jej prisudzovala 41,7 percenta hlasov.



Obdobnú voličskú podporu pre PiS ukázali aj ďalšie dva prieskumy, ktorých výsledky boli zverejnené počas uplynulého víkendu, píše Reuters.



Marek Kuchciňski z PiS odstúpil v piatok z pozície predsedu Sejmu. Pre takýto krok sa rozhodol po tom, ako sa dostal pod paľbu kritiky za zneužívanie vládneho lietadla na súkromné účely. Podľa medializovaných správ ho totiž na oficiálnych letoch často sprevádzali členovia jeho rodiny, ako aj politici z jeho strany.



Samotný Kuchciňski potvrdil, že odkedy pred štyrmi rokmi nastúpil do úradu, jeho rodina ho sprevádzala na 23 letoch. Poprel však, že by tým porušil akékoľvek zákony. Podľa jeho slov ho k rezignácii doviedla vôľa počúvať verejnú mienku. Podľa vyjadrenia vedenia PiS nerobil Kuchciňski na cestách nič nelegálne.



Analytici vnímajú jeho demisiu ako snahu PiS upokojiť svojich umiernenejších voličov pred parlamentnými voľbami plánovanými na 13. októbra, píše Reuters. Dodáva, že PiS si chce vo voľbách zabezpečiť silnejší mandát, aby mohla presadzovať konzervatívnejšie reformy. Na to sa potrebuje uistiť, že nepríde na úkor iných politických strán o svojich umiernenejších voličov, ktorých znepokojujú jej roztržky s EÚ, napríklad v oblasti sporných reforiem súdnictva.



PiS si od svojho nástupu k moci v roku 2015 udržiava stabilný náskok pred centristickými a liberálnymi opozičnými zoskupeniami. Ťaží pritom z hospodárskeho rastu, nízkej nezamestnanosti i faktu, že verejnosť vo veľkom podporuje jej nacionalistickú rétoriku, konštatuje Reuters.