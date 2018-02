Poľskí intelektuáli i Židia varujú pred kontroverzným zákonom

V liste sa uvádza, že zákon prijatý vo štvrtok Senátom "nielen obmedzuje slobodu prejavu, ale predovšetkým povedie k falšovaniu dejín".

Varšava 1. februára (TASR) - Približne sto poľských umelcov, novinárov a politikov podpísalo v uplynulých dňoch výzvu, v ktorej žiadajú zmeniť kontroverzný zákon zavádzajúci trestnú zodpovednosť za výroky vnímané ako obviňovanie Poliakov zo spoluúčasti na nacistických zločinoch. Intelektuáli chcú, aby sa zmenami v zákone zabránilo kriminalizácii takýchto výrokov.



Výzvu podpísali napr. režisérka Agnieszka Hollandová, exprezident Aleksander Kwašniewski či bývalý šéf poľskej diplomacie Radoslaw Sikorski. Signatári tiež žiadajú verejnosť o zachovanie pokoja, a to v záujme "spoločného dobra", ktorým sú pravda a poľsko-izraelský dialóg.



Otvorený list s varovaním pred prijatím spomínaného zákona zverejnila aj židovská komunita v Poľsku, ktorá upozornila, že schválený zákon "môže viesť k potrestaniu tých, čo hovoria pravdu o poľských informátoroch a tých Poliakoch, ktorí zavraždili svojich židovských susedov".



V liste sa uvádza, že zákon prijatý vo štvrtok Senátom "nielen obmedzuje slobodu prejavu, ale predovšetkým povedie k falšovaniu dejín".



Podľa Davida Silberklana, historika Pamätníka holokaustu Jad va-šem v Jeruzaleme, v Nemcami zriadených táboroch smrti na území Poľska neboli poľské stráže. Poľsko bolo však v danom období "preniknuté virulentným antisemitizmom". Silberklan podľa agentúry DPA dodal, že niektorí Poliaci zavraždili Židov a spolupracovali s Nemcami.



Jedným z extrémnych príkladov bol masaker vyše 300 Židov vo východopoľskom meste Jedwabne, ktorý majú na svedomí miestni obyvatelia. Rola Poliakov pritom vyšla najavo až v roku 2000 a vyvolala v Poľsku búrlivú diskusiu - dovtedy totiž boli za páchateľov masakry označovaní Nemci.



Existujú záznamy aj o ďalších podobných udalostiach, ktoré sa označujú ako pogromy.



Agentúra AP pripomenula, že nacistickým Nemeckom okupované Poľsko bolo jediným územím, kde Nemci akúkoľvek pomoc Židom trestali smrťou.



Portál LCI poukázal na to, že napriek ohrozeniu vlastného života mnohí Poliaci svojim židovským spoluobčanom pomáhali: titul Spravodlivý medzi národmi udelil pamätník Jad va-šem doteraz 6700 Poliakom. V utorok ho in memoriam odovzdal ďalším trom.