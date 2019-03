Poľskí lídri naznačili, že úplne neaplikujú smernicu o autorskom práve

Zástancovia novej smernice tvrdia, že zmeny zaručia, že autori a umelci budú mať zaplatené za svoje diela prístupné na internete.

Gdansk 30. marca (TASR) - Poľskí pravicoví lídri v sobotu naznačili, že nebudú úplne uplatňovať novú reformu autorského práva, schválenú orgánmi EÚ, pretože potláča slobodu prejavu. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Líder vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski v sobotu na straníckom regionálnom zjazde v severopoľskom meste Gdansk vyhlásil, že smernica o tzv. copyrighte, prijatá tento týždeň zákonodarcami Európskeho parlamentu, ohrozuje slobodu. Členské štáty EÚ majú približne dva roky na to, aby smernicu preniesli do svojho vnútroštátneho práva.



Zástancovia novej smernice tvrdia, že zmeny zaručia, že autori a umelci budú mať zaplatené za svoje diela prístupné na internete. Kritici, vrátane poľskej vlády, tvrdia, že smernica zabráni spájaniu textu, fotografií a mémov, a tým potlačí tvorivosť a šírenie informácií.



Najspornejší článok smernice vyžaduje od spoločností ako YouTube a Facebook, aby prevzali zodpovednosť za materiál chránený autorským právom, ktorý je zverejnený na ich platforme - musia takýto obsah filtrovať.



Kaczyňski bez uvedenia podrobností povedal, že strana PiS implementuje smernicu "takým spôsobom, aby zachovávala slobodu".



Líder euroskeptickej PiS sa takto vyjadril v Gdansku na regionálnom straníckom zjazde pred voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú v Poľsku konať 26. mája.



Šéf PiS chce očividne prilákať mladých voličov a vyvrátiť názor, že politika tejto konzervatívnej, nacionalistickej strany obmedzuje slobodu prejavu a myslenia.



PiS sa dostala do povedomia verejnosti aj tým, že ovládla poľské súdnictvo a verejnoprávne médiá, čo spôsobilo jej spory s lídrami EÚ. Avšak jej politika zvyšovania príspevkov a pomoci rodinám je v Poľsku veľmi populárna.



Poľský premiér Mateusz Morawiecki na zjazde prisľúbil: "Budeme bojovať za slobodu prejavu na internete, pre nás je to nevyhnutná súčasť ekonomickej slobody".