Poľskí učitelia štrajkujú druhý deň a žiadajú rokovania s vládou

Štrajk môže ohroziť aj blížiace sa záverečné skúšky na základných a stredných školách.

Varšava 9. apríla (TASR) - Šéf hlavných odborov poľských učiteľov (ZNP) Slawomir Broniarz žiadal v utorok bezodkladné sprostredkovanie rozhovorov s vládou, ktoré by ukončili celoštátny štrajk. Ten v utorok vstúpil už do druhého dňa a môže ohroziť aj blížiace sa záverečné skúšky na základných a stredných školách. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Časovo neobmedzený štrajk sa začal v pondelok po tom, čo rokovania učiteľov s vládou o platoch v nedeľu zlyhali, keď dve veľké odborové organizácie posúdili ponuku vlády ako neuspokojivú. Čistý mesačný plat chronicky podhodnotených učiteľov sa pohybuje v rozmedzí 1800 až 3000 zlotých (420 až 700 eur). Podľa údajov poľského štatistického úradu vychádzala v krajine v roku 2018 priemerná čistá mesačná mzda na zhruba 870 eur.



Odborový šéf Broniarz v utorok vyhlásil, že očakáva bezodkladné obnovenie rokovaní prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorých cieľom bude nájsť riešenie a "uhasiť tento požiar".



Zväz poľských učiteľov (ZNP) ako spoluorganizátor akcie sa snaží presadiť 30-percentné zvýšenie miezd, ktoré by sa tak mali dostať na úroveň celonárodného priemeru. Vláda ponúkla iba 15-percentné zvýšenie platov, čo vyjednávači odmietli.



Učitelia požadujú aj celkové zvýšenie výdavkov na školstvo. "Ide o našu dôstojnosť a lepšiu budúcnosť pre poľské školy," uviedol učiteľský zväz.



Ak bude štrajk pokračovať, mohol byť zabrániť študentom absolvovať záverečné skúšky, ktoré sa začínajú na stredných školách v stredu a na základných školách na budúci týždeň.



Navyše je len niekoľko týždňov pred voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré majú pre poľskú vládu zásadný význam.



Prebiehajúci štrajk pedagógov je v prípade Poľska prvým tohto rozsahu od roku 1993.