Banské nešťastie v Poľsku si vyžiadalo zatiaľ dva životy

Varšava 6. mája (TASR) - Ani druhý baník, ktorého záchranári našli v nedeľu po sobotňajšom nešťastí v uhoľnej bani Zofióvka v meste Jastrzębie-Zdrój v poľsko-českom pohraničí, nešťastie neprežil. Je tak druhou obeťou po zemetrasení s magnitúdou najmenej 3,4, ktoré zasiahlo spomínanú baňu.



Muža sa podarilo záchranárom nájsť a dostať na nosidlá v čase, keď už nejavil známky života. Lekár potom na základni záchranárov, kam nešťastníka preniesli, mohol konštatovať už iba baníkovu smrť. Informovali o tom tlačová agentúra PAP a spravodajská televízia TVN24E.



Traja ďalší baníci zostávajú stále v podzemí. K jednému z nich sa už prepracovali záchranári, ani on však nejaví známky života. Dvaja jeho šťastnejší kolegovia zostávajú v starostlivosti nemocničného personálu, avšak nie sú v ohrození života.



V nedeľu krátko po poludní navštívil miesto nešťastia poľský prezident Andrzej Duda, ktorý sa tu stretol aj so záchranármi a následne zavítal aj do nemocnice, kde navštívil zachránených zranených. Prácu okolo 200 záchranárov v lokalite sťažovala spočiatku vysoká koncentrácia metánu v podzemí.