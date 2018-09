Biskup sa ospravedlnil obetiam zneužívania vo svojej diecéze

Biskup dodal, že kňazi z jeho diecézy, ktorí sú zapletení do prípadov pohlavného zneužívania, majú zákaz pracovať s mládežou a museli sa podrobiť psychologickým testom. Troch z nich suspendovali.

Varšava 27. septembra (TASR) - Poľský biskup Romuald Kamiňski sa vo štvrtok ospravedlnil obetiam pohlavného zneužívania kňazmi vo svojej diecéze Varšava-Praga. Okrem toho vyzval podniknúť kroky, ktoré cirkvi umožnia obnoviť dôveru veriacich.



Ako informovala agentúra AP, Kamiňski zverejnil svoje vyhlásenie v deň, keď diecéza predstavila verejnosti dokument, ktorý sa venuje problematike zneužívania mladistvých a má za úlohu naznačiť spôsob, ako mu predchádzať.



Dokument má 16 strán a definuje zásady práce duchovných, laických vychovávateľov, učiteľov, trénerov, animátorov, dobrovoľníkov, praktikantov a stážistov, ktorí pôsobia vo varšavsko-pražskom biskupstve. Obsahuje aj praktické rady, ako hovoriť s osobou, ktorá oznamuje prípad zneužitia a ako jej bezprostredne pomôcť.



Kamiňski vo štvrtok okrem toho informoval, že v jeho diecéze sa pre podozrenie z pohlavného zneužívania viedlo vyšetrovanie voči 12 kňazom, pričom v dvoch prípadoch sa podozrenie nepotvrdilo. Tri zvyšné prípady sa týkali mladistvých do 15 rokov. Týmito tromi kauzami sa momentálne zaoberá súd vo Varšave.



Biskup dodal, že kňazi z jeho diecézy, ktorí sú zapletení do prípadov pohlavného zneužívania, majú zákaz pracovať s mládežou a museli sa podrobiť psychologickým testom. Troch z nich suspendovali.



Cirkevní hodnostári v Poľsku momentálne pracujú na správe, ktorá sa týka pohlavného zneužívania mladistvých v Poľsku, pričom v ňom zverejnia aj údaje o prípadoch pohlavného zneužívania spáchaných kňazmi v Poľsku. Správa by mala byť zverejnená do konca tohto roka.



Ako uviedla agentúra AP, téma pohlavného zneužívania duchovnými či rehoľníkmi je pre cirkev v Poľsku obzvlášť citlivá. Cirkev v Poľsku sa totiž stále teší veľkej úcte za pozitívnu úlohu, ktorú zohrávala pri snahách o zachovanie národnej identity, jazyka a tradícií v čase, keď Poľsko nebolo samostatným štátom, alebo počas druhej svetovej vojny či niekoľkých desaťročí komunizmu.



Pápež František tento týždeň uznal, že škandály sexuálneho zneužívania, ktoré otriasajú katolíckou cirkvou na celom svete, odrádzajú veriacich. Konštatoval tiež, že cirkev sa musí zmeniť, ak chce, aby v nej zostali budúce generácie.