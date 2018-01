Poľsko chce vytvoriť rozvojovú banku pre krajiny V4

Morawiecki sa v Budapešti stretol so svojím maďarským náprotivkom Viktorom Orbánom a diskutovali o hospodárskej a politickej spolupráci.

Varšava 4. januára (TASR) - Poľsko rokuje s Maďarskom o vytvorení rozvojovej banky, ktorá by podporovala investície do infraštruktúry v regióne. Varšava chce do projektu zapojiť aj ďalšie krajiny Vyšehradskej skupiny (V4), teda Slovensko a Česko, uviedol v stredu (3. 1.) poľský premiér Mateusz Morawiecki.



Morawiecki sa v Budapešti stretol so svojím maďarským náprotivkom Viktorom Orbánom a diskutovali o hospodárskej a politickej spolupráci, vrátane migračných kvót Európskej únie (EÚ), ktoré obaja odmietajú, ale hovorili aj o otázkach z oblasti energetiky a nového rozpočtu EÚ.



"Diskutovali sme o vyšehradskej rozvojovej banke. Môžeme si dovoliť banku, ktorá by podporovala rozvoj infraštruktúry v regióne," povedal Morawiecki novinárom po svojej návšteve Budapešti. Dodal, že s maďarským premiérom sa zhodli, že Varšava aj Budapešť majú záujem o vytvorenie takejto inštitúcie. "Ak budú Česi a Slováci reagovať pozitívne, môžme túto banku rýchlo založiť," uviedol bez ďalších podrobností.



Morawiecki tiež vyhlásil, že jeho vláda nezmenila svoj skeptický pohľad na prijatie eura v blízkej budúcnosti, a to aj napriek aktuálnym výzvam lokálnych ekonómov, ktorí sa snažia presvedčiť poľskú vládu, aby vstúpila do eurozóny a držala krajinu v blízkosti jadra EÚ. "Pokiaľ ide o túto záležitosť, nezmenili sme svoju rétoriku. Toto nie je problém súčasnosti."