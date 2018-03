Poľský prezident vetoval zákon o degradovaní generálov z éry komunizmu

Vláda tvrdí, že zákon je namierený proti tým, ktorí v službe komunistického režimu porušovali práva jednotlivcov a obrátili armádu proti vlastnému národu.

Varšava 30. marca (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda vetoval v piatok zákon, ktorý by umožnil zbaviť vojenskej hodnosti posledného komunistického vodcu Poľska, zosnulého generála Wojciecha Jaruzelského, ako aj ďalších dôstojníkov z komunistickej éry.



Duda tvrdí, že tento zákon nie je spravodlivý, pretože by degradovaným, z ktorých časť už zomrela, nedal možnosť brániť sa. "Bolo to určite porušenie demokratických štandardov štátu," citovala prezidenta agentúra AP.



Najvyšší poľský predstaviteľ tiež poznamenal, že Poľsko je ostro sledované, pokiaľ ide o dodržiavanie zásad právneho štátu, čím narážal na kritiku zmien v poľskej justícii zo strany Európskej únie.



Vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) vyjadrila prostredníctvom svojej hovorkyne Beaty Mazurekovej "prekvapenie a sklamanie" nad rozhodnutím prezidenta.



Predmetný zákon považujú podporovatelia za akt spravodlivosti, zatiaľ čo odporcovia ho vnímajú ako pomstu. Nedávny prieskum ukázal, že sa neteší podpore verejnosti.



Na základe návrhu predloženého kabinetom premiéra Mateusza Morawieckého by mali byť vysokopostavení dôstojníci z komunistickej éry degradovaní na hodnosť vojaka. Majú tak byť potrestaní za úlohu, ktorú zohrali za bývalého režimu, najmä v súvislosti s vyhlásením stanného práva, ktoré v roku 1981 zaviedol Jaruzelski.



Vláda tvrdí, že zákon je namierený proti tým, ktorí v službe komunistického režimu porušovali práva jednotlivcov a obrátili armádu proti vlastnému národu. Ide o niekdajších členov vojenského orgánu, ktorý riadil Poľsko počas takmer troch rokov trvania stanného práva. O život vtedy prišlo asi 100 oponentov režimu.