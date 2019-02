Poľsko-izraelský spor ohrozuje plánovaný summit krajín V4 v Jeruzaleme

Stretnutie premiérov krajín V4 by sa podľa pôvodných plánov malo konať v Jeruzaleme v dňoch 18.-19. februára.

Varšava 15. februára (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda pohrozil, že po tom, ako izraelský premiér Benjamin Netanjahu opätovne skritizoval poľský zákon kriminalizujúci niektoré tvrdenia o holokauste, nepríde na plánovaný summit krajín V4 v Izraeli. V piatok o tom informoval denník The Times of Israel.



K novému oživeniu dávnejšieho sporu v poľsko-izraelských vzťahoch, týkajúceho sa poľského zákona o kriminalizácii spájania poľského národa so spoluúčasťou na holokauste, prišlo po tom, ako izraelský premiér v rozhovore pre The Times of Israel odmietol túto legislatívu ako formu historického revizionizmu.



"Tvrdím tu, že Poliaci spolupracovali s nacistami. Poznám dejiny a nebudem ich prikrášľovať," vyhlásil Netanjahu v utorok vo Varšave, kde sa zúčastnil na konferencii o Blízkom východe.



Duda na tvrdenia izraelského premiéra reagoval prostredníctvom svojho osobného účtu na Twitteri, kde napísal že: "Ak vyjadrenia premiéra Netanjahua zneli tak, ako to podávajú médiá, som pripravený poskytnúť na stretnutie premiérov 'zámoček' vo Wisle. Izrael za daných okolností nie je dobrým miestom na stretnutie, a to aj napriek predchádzajúcim dohodám".



Poľský zákon, ktorý kriminalizuje obviňovanie poľského národa zo zločinov, ktoré boli spáchané nacistickým Nemeckom, vstúpil do platnosti v marci 2018 a vyvolal krízu s Izraelom.



