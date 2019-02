Poľsko má nový politický subjekt - ľavicovo-liberálnu Jar

So svojou novou stranou sa chce Biedroň zúčastniť už na májových voľbách do Európskeho parlamentu (EP) a na jeseň aj na parlamentných voľbách v Poľsku.

Varšava 4. februára (TASR) - V Poľsku vznikla v nedeľu nová ľavicovo-liberálna politická strana Wiosna (Jar). Založil ju 42-ročný Robert Biedroň, bývalý starosta mesta Slupsk, ktorý je ateista a otvorene sa priznáva k svojej homosexualite, informovali agentúry DPA a AFP.



So svojou novou stranou sa chce Biedroň zúčastniť už na májových voľbách do Európskeho parlamentu (EP) a na jeseň aj na parlamentných voľbách v Poľsku, avizoval pred tisíckami prívržencov, mávajúcich vlajkami EÚ a Poľska, v aréne Torwar vo Varšave. Jeho cieľom je zjednotiť rozdelenú krajinu.



Biedroň v tejto súvislosti poukázal na vraždu starostu mesta Gdansk Pawla Adamowicza pred tromi týždňami. "Teraz potrebujeme viac pozitívnej energie, než kedykoľvek predtým... Musíme naplniť dedičstvo Pawla Adamowicza," povedal Biedroň, vyzdvihnúc dôležitosť vzájomného rešpektu a dialógu.



Kritizoval aj pokračujúcu polarizáciu Poľska: "Už niet priestoru pre nenávisť, limit bol dosiahnutý." Program jeho strany je založený na troch pilieroch - človeku, komunite a štáte, ktorému sa dá dôverovať. Na zhromaždení Biedroň oznámil, že sa bude zasadzovať za právo žien na potrat a ukončenie ťažby uhlia do roku 2035 a bude proti rúbaniu lesov.



Podľa prieskumu zverejneného v piatok by strana Jar skončila vo voľbách do EP na treťom mieste, avšak, len so ziskom 6,4 percenta hlasov. Prvá by bola vládnuca nacionalisticko-konzervatívna strana Právo a spravodlivosť (PiS), ktorá by dostala 36,2 percenta hlasov, pred liberálnou Občianskou platformou (PO) so ziskom 29,6 percenta hlasov.



Politológ Biedroň sa v silno katolíckom Poľsku dostal do parlamentu v roku 2011 na kandidátke antiklerikálnej strany Twój Ruch ako prvý poslanec otvorene sa hlásiaci k svoje homosexualite. Starostom mesta Slupsk sa stal v roku 2014, o štyri roky neskôr však odišiel z regionálnej politiky.