Detské obete únikovej hry odprevadili na večný odpočinok spoločne

Varšava 10. januára (TASR) - Pozostalí i úradní činitelia sa vo štvrtok zúčastnili na pohrebe piatich dospievajúcich dievčat, ktoré zahynuli pri minulotýždňovom požiari v tzv. únikovej miestnosti v meste Koszalin na severe Poľska. Informovala o tom agentúra AP.



Dve biele rakvy a tri urny v tvare srdca, vedľa ktorých umiestnili fotografie zosnulých 15-ročných dievčat, počas katolíckej pohrebnej omše vystavili pred oltárom v plnom Kostole svätého Kazimíra. Aj pred samotným kostolom sa zhromaždili stovky ľudí, ktorí obrad sledovali na veľkej obrazovke.



Kňaz Wojciech Pawlak, učiteľ náboženstva v triede, do ktorej chodili aj zosnulé dievčatá, v kázni spomínal na ich priateľstvo. "Vo svojom priateľstve boli aj ostanú spolu. Boli spolu, keď sa ich životy chýlili ku konci, sú spolu tu a budú spolu ležať aj na cintoríne. Navždy," povedal.



Dievčatá, identifikované len krstnými menami - Julia, Amelia, Gosia, Karolina a Wiktoria -, následne spoločne pochovali na cintoríne v Koszaline za zvuku piesne, ktorú jedna z nich zložila i nahrala. Stovky ľudí im následne položili na hroby biele ruže. S organizáciou pohrebu pomáhalo pozostalým samotné mesto.



Tínedžerky, ktoré do zariadenia na únikové hry prišli, aby oslávili narodeniny jednej z nich, zahynuli v zamknutej hernej miestnosti, pri ktorej vypukol požiar, v dôsledku čoho sa nadýchali oxidu uhoľnatého. Vážne popáleniny pri požiari utŕžil aj jeden muž, ktorý v zariadení pracoval, a doposiaľ je hospitalizovaný.



Poľská prokuratúra v rámci vyšetrovania prípadu obvinila 28-ročného majiteľa zariadenia pre únikové hry v Koszaline Milosza S. z úmyselného vytvorenia požiarneho nebezpečenstva a neúmyselného spôsobenia piatich úmrtí. Muža vzali do väzby, pričom v súvislosti so zmienenými obvineniami mu hrozí až osemročné väzenie.



Únikové hry sú dobrodružné hry, ktorých účastníci sú uzavretí v jednej na hru uspôsobenej miestnosti, v ktorej musia hľadať stopy a indície, riešiť hádanky a uniknúť z nej v stanovenom čase. Takéto hry sa na celom svete tešia veľkej obľube.



V Poľsku je prevádzkarní určených na ich hranie asi 1100. Tamojšie ministerstvo vnútra vo štvrtok informovalo, že úrady pokračujú v preverovaní bezpečnosti všetkých takýchto prevádzok, pričom doposiaľ nariadili zatvorenie celkovo 53 z nich.