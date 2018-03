Podľa otca Morawieckého sa Židia cez vojnu sťahovali do get dobrovoľne

Námestník poľského ministra zahraničných vecí Bartosz Cichocki vo štvrtok uviedol, že výrok Kornela Morawieckého neodráža stanovisko poľskej vlády.

Varšava 22. marca (TASR) - Poľská vláda sa dištancuje od výroku otca premiéra Mateusza Morawieckého, ktorý povedal, že Židia sa v časoch okupácie Poľska nacistickým Nemeckom sťahovali do get dobrovoľne, aby nemuseli žiť vedľa svojich nežidovských susedov. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.



"Viete kto vyhnal Židov do Varšavského geta? Myslíte si, že Nemci? Nie. Židia tam išli sami, pretože im povedali, že tam bude enkláva a že nebudú musieť dochádzať do styku s tými odpornými Poliakmi," povedal Kornel Morawiecki v rozhovore pre internetový časopis Kultura Liberalna.



