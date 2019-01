Poľskí poslanci si uctili starostu Gdanska, pohreb bude mať v sobotu

Adamowicza v pondelok podľahol zraneniam po tom, ako ho večer predtým na charitatívnej akcii bodol nožom do srdca 27-ročný muž.

Varšava 16. januára (TASR) - Poslanci Dolnej komory poľského parlamentu (Sejm) si v stredu minútou ticha uctili pamiatku zavraždeného starostu mesta Gdansk Pawla Adamowicza, ktorý v pondelok podľahol zraneniam po tom, ako ho večer predtým na charitatívnej akcii bodol nožom do srdca 27-ročný muž.



Ešte predtým vystúpil pred poslancami s prejavom Grzegorz Schetyna, predseda opozičnej strany Občianska platforma (PO), ktorej členom bol v minulosti i 53-ročný Adamowicz. Zosnulého starostu vyzdvihol ako odvážneho muža, ktorý svoj život zasvätil Gdansku, uviedla agentúra DPA.



"Pawla zabila nenávisť namierená voči osobe, ktorá spolu s tisíckami obyvateľov Gdanska vybudovala jeho skvelé, slobodné a hrdé mesto... Nenávisť, ktorá ti vzala život, (však) nezničí všetko, čo si vybudoval," povedal Schetyna.



Adamowicz bol starostom mesta Gdansk od roku 1998. Vlani v novembri ho do tejto funkcie zvolili už šiestykrát. V 80. rokoch pôsobil v radoch odborového zväzu Solidarita, ktorý vznikol v gdanských lodeniciach a viedol ho Lech Walesa. Ako starosta podporoval práva komunity LGBT a toleranciu voči menšinám.



K útoku na neho došlo počas záverečného večera charitatívnej akcie Veľký orchester vianočnej pomoci. Ide o nadáciu, ktorá od roku 1993 vyberá peniaze na nákup zdravotníckych zariadení určených predovšetkým deťom.



Prokuratúra prípad vyšetruje ako vraždu a domnieva sa, že motívom útočníkovho činu bola pomsta za predošlý väzenský trest, keďže tento 27-ročný muž o sebe pred útokom vyhlásil, že bol nespravodlivo odsúdený. V minulosti si odsedel viac ako päť rokov väzenia za štyri ozbrojené útoky na banky v Gdansku, pričom z väzenia ho podľa poľských médií prepustili v decembri.



Vedenie mesta Gdansk v stredu oznámilo, že Adamowicza pochovajú v sobotu na cintoríne Baziliky Najsvätejšej Panny Márie - jedného z najväčších tehlových kostolov v Európe -, kde odpočívajú prominentní gdanskí činitelia. O 12.00 h SEČ sa v tomto kostole začne pohrebná omša, pričom obyvatelia Gdanska ju budú môcť sledovať aj na viacerých veľkoplošných obrazovkách.



Rakvu s Adamowiczom vystavia ešte predtým - od štvrtka 17.00 h SEČ - na 24 hodín v gdanskom Európskom centre Solidarity, aby sa s ním mohli obyvatelia tohto severopoľského mesta rozlúčiť a vzdať mu úctu, uviedla podľa agentúry PAP na stredajšej tlačovej konferencii námestníčka starostu Aleksandra Dulkiewiczová. Dodala, že v Európskom centre Solidarity je zároveň občanom k dispozícii aj kondolenčná kniha. Rakvu následne v piatok o 17.00 h SEČ prevezú do Baziliky Najsvätejšej Panny Márie, kde sa v ten večer bude konať zádušná omša.



Na sobotu vyhlásil poľský prezident Andrzej Duda deň štátneho smútku.