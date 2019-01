Poľsko sa lúči so starostom Gdanska, útočníkova matka čelí vyhrážkam

Adamowiczovo telo je vystavené v múzeu venovanom odborom Solidarita, ktoré pomohli v Poľsku zvrhnúť totalitný komunistický režim.

Varšava 18. januára (TASR) - Možnosť rozlúčiť sa so zavraždeným starostom Gdanska Pawlom Adamowiczom majú Poliaci v Európskom centre Solidarity v Gdansku, píše agentúra AP s odvolaním sa na poľské ministerstvo spravodlivosti.



Adamowiczovo telo je vystavené v múzeu venovanom odborom Solidarita, ktoré pomohli v Poľsku zvrhnúť totalitný komunistický režim. Už druhú noc po sebe sa pred budovou zhromaždil smútiaci dav, ktorý si uctil pamiatku populárneho starostu vyskladaním sviec do tvaru srdca.



Adamowicz bol starostom mesta Gdansk od roku 1998. Vlani v novembri ho do tejto funkcie zvolili už po šiesty raz. V 80. rokoch pôsobil v radoch odborovej organizácie Solidarita, ktorá vznikla v gdanských lodeniciach a viedol ju Lech Walęsa. Ako starosta podporoval práva komunity LGBT a toleranciu voči menšinám.



K útoku naňho došlo počas záverečného večera charitatívnej akcie Veľký orchester vianočnej pomoci. Ide o nadáciu, ktorá od roku 1993 vyberá peniaze na nákup zdravotníckych zariadení určených predovšetkým deťom.



Prokuratúra prípad vyšetruje ako vraždu a domnieva sa, že motívom útočníkovho činu bola pomsta za predošlý väzenský trest, keďže tento 27-ročný muž o sebe pred útokom vyhlásil, že bol nespravodlivo odsúdený. V minulosti si odsedel viac ako päť rokov väzenia za štyri ozbrojené útoky na banky v Gdansku, pričom z väzenia ho podľa poľských médií prepustili v decembri.



Z informácií zverejnených vo štvrtok denníkom Gazeta Wyborcza vyplýva, že útočníkova matka vopred upozorňovala vedenie väznice o zlom psychologickom stave svojho syna. Predstavitelia nápravno-výchovného zariadenia však vtedy nenašli dôvod na odloženie jeho plánovaného prepustenia.



Zástupca zavraždeného starostu Gdanska Piotr Kowalczuk sa s útočníkovou matkou stretol a vyhlásil, že rodina je z udalosti šokovaná a potrebuje ochranu po tom, ako jej bolo adresované množstvo vyhrážok. "Musíme sa postarať o to, aby sa nestali obeťou nenávisti", vyhlásil v tomto kontexte Kowalczuk.



Vedenie mesta Gdansk v stredu oznámilo, že Adamowicza pochovajú v sobotu na cintoríne Baziliky Najsvätejšej Panny Márie - jedného z najväčších tehlových kostolov v Európe -, kde odpočívajú prominentní gdanskí činitelia. O 12.00 h SEČ sa v tomto kostole začne pohrebná omša, pričom obyvatelia Gdanska ju budú môcť sledovať aj na viacerých veľkoplošných obrazovkách.