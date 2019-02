P. Pellegrini: SR bude mať v Izraeli inovačného diplomata

Summit Vyšehradskej štvorky (V4) v izraelskej metropole Jeruzalem naplánovaný na pondelok a utorok sa konať nebude, uskutočnia sa len dvojstranné stretnutia. Povedal to český premiér Andrej Babiš.

Izrael bude jednou z prvých krajín, kde Slovensko obsadí post tzv. inovačného diplomata. Izrael tak bude štvrtou krajinou po USA, Číne a Fínsku, kde bude mať Slovensko takéhoto zástupcu. Informoval o tom v pondelok slovenský premiér Peter Pellegrini počas letu na pracovnú cestu do Izraela.



"Len v štyroch krajinách sveta ich budeme mať a Izrael je jednou z prvých krajín, kde už v lete tohto roku takýto diplomat bude inštalovaný," potvrdil premiér Pellegrini.



Diplomat by sa podľa neho mal primárne venovať len oblastiam inovácií, hi-tech, výskumu a vývoja. "Mal by byť mostom medzi slovenskými a izraelskými firmami, aby ich spájal medzi našimi vedecko-výskumnými inštitúciami. Aby pomáhal vytvárať spoločné výskumné projekty, spoločné možno aj podniky, ktoré budú pokračovať vo vývoji niektorých nových produktov," konštatoval.



Inovačný diplomat by nemal byť zaťažený inou diplomatickou prácou. "Bude to človek, ktorý sa má od rána do večera venovať len moderným technológiám a má hľadať, ako by slovenské firmy mohli využiť know-how izraelských firiem a naopak ako by izraelské firmy mohli hľadať na Slovensku kvalitných a dobrých partnerov pre výskum, vývoj a inovácie," dodal.



Zároveň Peter Pellegrini potvrdil, že aj naďalej platí pozvanie pre predsedu vlády Izraela Benjamina Netanjahua. "Slovensko patrí k posledným krajinám strednej Európy, kde doteraz izraelský premiér na oficiálnej návšteve nebol. Pevne verím, že sa mi podarí dohodnúť jeho návštevu v druhej polovici tohto roka v prípade jeho znovuzvolenia do funkcie v predčasných voľbách, ktoré sa budú konať už o niekoľko týždňov," uzavrel.



Premiér Peter Pellegrini by mal pracovnú návštevu Izraela ukončiť v utorok (19.2.) večer.



Babiš: Summit V4 v Jeruzaleme sa konať nebude



Summit Vyšehradskej štvorky (V4) v izraelskej metropole Jeruzalem naplánovaný na pondelok a utorok sa konať nebude, uskutočnia sa len dvojstranné stretnutia lídrov. Podľa spravodajskej televízie ČT24 to povedal český premiér Andrej Babiš.



Slová českého premiéra prišli po tom, čo účasť na summite V4 v Jeruzaleme pre údajné rasistické a neprijateľné výroky izraelských predstaviteľov zrušilo Poľsko.



Dvojdňový summit predsedov vlád Slovenska, ČR, Maďarska, Poľska a Izraela sa mal konať začiatkom týždňa v Jeruzaleme. SR na ňom mal zastupovať premiér Peter Pellegrini.



Poľsko sa nezúčastní summitu V4 v Jeruzaleme



Poľsko sa nezúčastní summitu Vyšehradskej štvorky (V4) v izraelskej metropole Jeruzalem. Informovala o tom v pondelok agentúra PAP.



Ide o reakciu na neprijateľný výrok šéfa izraelskej diplomacie Jisraela Kaca na adresu Poliakov, povedal poľský premiér Mateusz Morawiecki.



Dvojdňový summit predsedov vlád Slovenska, ČR, Maďarska a Izraela sa bez účasti Poľska koná v pondelok a utorok v Jeruzaleme. SR na ňom zastupuje premiér Peter Pellegrini.



Nový izraelský minister zahraničných vecí Jizrael Kac reagoval v nedeľu na slová, ktoré izraelské médiá pripísali premiérovi židovského štátu Benjaminovi Netanjahuovi, o tom, že Poliaci sa v časoch druhej svetovej vojny podieľali spolu s nacistami na hromadnom vyvražďovaní židov. Podľa Kaca sa Netanjahu, ktorý svoj výrok neskôr poprel a označil ho za dezinterpretáciu, vyjadril jasne.



"Som synom preživšieho holokaust (...) pamiatka holokaustu je niečo, v čom sa nemôžu robiť kompromisy, je to niečo jasné a my nezabudneme ani neodpustíme. Poliaci kolaborovali s nacistami a, ako povedal (bývalý izraelský premiér Jicchak Šamir, ktorého otca zabili Poliaci, tí cicajú antisemitizmus s materským, mliekom," uviedol izraelský minister zahraničných vecí.



Poľský premiér Morawiecki v reakcii na Kaca na tlačovom brífingu uviedol, že "v tejto chvíli čakáme na rozhodnú reakciu na opovrhnutiahodný, neprijateľný a jednoducho rasistický výrok novovymenovaného izraelského ministra zahraničných vecí. Niečo takéto jednoducho nemôže zostať bez odpovede," povedal predseda poľskej vlády, ktorý svoju účasť na summite premiérov krajín V4 a Izraela zrušil už v nedeľu.



Netanjahu v utorok vo Varšave, kde sa zúčastnil na konferencii o Blízkom východe, vyhlásil, že "niektorí Poliaci spolupracovali s nacistami". Denník však vydal správu, v ktorej bolo uvedené, že "Poliaci spolupracovali s nacistami". Táto formulácia mala vyvolať nesprávny dojem, že izraelský premiér obvinil z kolaborácie s nacistami na vyvražďovaní Židov celý poľský národ.



Poľská vláda si v piatok predvolala izraelskú veľvyslankyňu Annu Azariovú v Poľsku, aby premiérove slová vysvetlila. Morawiecki neskôr v rozhovore pre agentúru PAP povedal, že podľa Azariovej hovoril izraelský premiér o "individuálnych prípadoch spolupráce poľských jednotlivcov s nacistami".