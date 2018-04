Poľský Sejm schválil novely viacerých zákonov o súdnictve

Novelizácie sa týkajú zákonov o štruktúre súdov, o Národnej súdnej rade i najvyššom súde, ale aj predpisov o ústavnom súde.

Varšava 12. apríla (TASR) - Poslanci poľského Sejmu schválili vo štvrtok večer vo Varšave isté zmeny Bruselom kritizovaných legislatívnych noriem o reforme súdnictva, čím vládna väčšina naplnila časť odporúčaní Európskej únie.



Novelizácie sa týkajú zákonov o štruktúre súdov, o Národnej súdnej rade (KRS) i najvyššom súde, ale aj predpisov o ústavnom súde.



V prvom prípade ide o obmedzenie právomocí ministra spravodlivosti pri odvolávaní predsedov súdov a zvýšenie vplyvu justičných kruhov v tomto procese. Pôvodná verzia tejto normy podľa názoru Európskej komisie ohrozovala nezávislosť súdov.



V súlade s odporúčaniami Európskej komisie sa zmenia aj predpisy týkajúce sa vekovej hranice pre odchod sudcov do dôchodku. O ďalšom pôsobení sudcov, ktorí dovŕšia 65 rokov života, nerozhodne prezident, ale Národná súdna rada.



V prípade najvyššieho súdu by veková hranica pre odchod do dôchodku mala byť tak pre mužov, ako aj pre ženy identicky 65 rokov, pôvodne u sudkýň už 60 rokov. O prípadom predĺžení ich pôsobenia vo funkciách bude rozhodovať hlava štátu. Ak však ženy-sudkyne budú chcieť odísť do dôchodku vo veku 60 rokov, budú tak môcť učiniť, vyplýva z informácií spravodajskej televízie TVN24 a tlačovej agentúry PAP.



Úprava týkajúca sa zákona o ústavnom súde umožní zverejnenie troch skorších rozhodnutí tohto orgánu sčasti ešte z čias pôsobenia predchádzajúcej poľskej vlády v úradnom vestníku. Pri ich zverejnení bude verejnosť súčasne informovaná, že sa zrodili v rozpore so zákonmi a týkajú sa už medzičasom neplatných noriem.



Väčšina opozičných poslancov hlasovala v Sejme proti schváleniu noviel, pretože z parlamentnej diskusie usúdila, že ide o kroky vyvolávajúce iba dojem zmien.



Novely čaká ešte schválenie na pôde Senátu a na úrovni hlavy štátu.