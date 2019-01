V deň pohrebu zavraždeného starostu Gdanska bude štátny smútok

Dátum poslednej rozlúčky a pohrebu zavraždeného starostu zatiaľ nebol zverejnený.

Varšava 14. januára (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda vyhlásil štátny smútok na deň, keď sa bude konať pohreb starostu mesta Gdansk Pawla Adamowicza. Ten v pondelok podľahol zraneniam po tom, čo ho v nedeľu na charitatívnej akcii bodol nožom do srdca 27-ročný muž. Informovala o tom agentúra AP.



Prezident Duda vyhlásil na úvod svojej pondelňajšej tlačovej konferencie minútu ticha za zosnulého starostu. Následne nazval útok na neho za "ťažko predstaviteľné zlo" a úder zasadený "spoločenstvu ľudí, ktorí chcú konať dobro". Adamowicza označil poľský prezident za "skutočne veľkého človeka, veľkého politika a veľkého občana Gdanska".



Adamowicz (53) bol starostom mesta Gdansk od roku 1998. Vlani v novembri ho do tejto funkcie zvolili už šiestykrát. V 80. rokoch pôsobil v radoch odborového zväzu Solidarita, ktorý vznikol v gdanských lodeniciach a viedol ho Lech Walesa. Ako starosta podporoval práva komunity LGBT a toleranciu voči menšinám.



Minulý rok sa ako jeden z mála poľských starostov zúčastnil na pochode gay pride. Vyjadril tiež solidaritu so židovskou komunitou po vlaňajšom vandalskom útoku na mestskú synagógu.