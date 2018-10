Volebná účasť v Poľsku bola mierne vyššia ako pred štyrmi rokmi

V porovnateľnom čase odvolilo v ostatných komunálnych voľbách v Poľsku pred štyrmi rokmi 14,59 percenta oprávnených voličov.

Varšava 21. októbra (TASR) - Komunálne voľby pokračujú v nedeľu v Poľsku. Do poludňajších hodín prišlo k urnám podľa informácií, predsedu Štátnej volebnej komisie Wojciecha Hermelinského 15,62 percenta oprávnených voličov, avšak nie sú v tom zarátané hlasy z jedného volebného obvodu, údaje o ktorých komisia do tlačovej konferencie vo Varšave nedostala.



V porovnateľnom čase odvolilo v ostatných komunálnych voľbách v Poľsku pred štyrmi rokmi 14,59 percenta oprávnených voličov.



Informovala o tom spravodajská televízia TVN24.



Z údajov Štátnej volebnej komisie vyplýva, že vo Varšave prišlo do 12.00 h k urnám 17,01 percenta oprávnených voličov, čo je spomedzi vybraných väčších poľských miest najvyšší údaj. Pre ilustráciu v Gdansku odvolilo 13,08 percenta, v Katoviciach 12,93 percenta, v Krakove 14,60 percenta, v Lodži 15,89 percenta, kým v Poznani prišlo k urnám 13,98 percenta a vo Vroclave 12,71 percenta oprávnených občanov.



Spomedzi jednotlivých poľských krajov - vojvodstiev bola predpoludním najvyššia volebná účasť v Podleskom (18,43 percenta) na východe krajiny, ako aj Malopoľskom (17,27 percenta) a Podkarpatskom vojvodstve (17,18 percenta) na juhovýchode krajiny. Najnižšia zasa v Dolnosliezskom vojvodstve na juhu krajiny (13,24 percenta) a Lubušskom vojvodstve (13,46 percenta) na jej západe.