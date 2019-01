Poľsko vyviezlo do 10 štátov až 2500 kilogramov mäsa z chorých kráv

Poľský veterinárny inšpektorát odobral bitúnku povolenie na prevádzku.

Varšava 31. januára (TASR) - Poľsko vyviezlo približne 2500 kilogramov mäsa z chorých kráv, ktoré boli nelegálne zabité, do 10 krajín Európskej únie (EÚ). Uviedol to vo štvrtok vysoký predstaviteľ poľskej štátnej veterinárnej správy Pawel Niemczuk.



Dodal, že mäso bolo tiež distribuované na 20 predajných miest v Poľsku, odkiaľ už bolo stiahnuté.



Poľskom otriasol škandál po tom, ako súkromná televízia TVN24 priniesla šokujúce zábery z bitúnka v meste Ostrów Mazowiecka, na severovýchode krajiny. Zamestnanci tam zabíjali aj choré a staré hovädzie zvieratá a ich mäso ďalej predávali, čím ohrozovali zdravie ľudí.



Niemczuk povedal, že mäso skončilo vo Fínsku, Maďarsku, Estónsku, Rumunsku, Švédsku, Francúzsku, Španielsku, Litve, Portugalsku a na Slovensku.



Louise Nyholmová zo švédskej národnej potravinovej správy skonštatovala, že malé množstvá mäsa boli predané štyrom spoločnostiam vo Švédsku. A označila to za "vážne porušenie zákona o potravinách, čo je absolútne neprijateľné".



Poľská veterinárna správa dodala, že poslala upozornenie krajinám EÚ, do ktorých bolo mäso vyvezené.



Úrady vo Fínsku v tejto súvislosti informovali, že v krajine skončilo približne 250 kilogramov podozrivého poľského mäsa. Úrady teraz skúmajú, či sa niečo z toho predalo v miestnych obchodoch.



Ďalších zhruba 350 kilogramov mäsa z chorých kráv vyviezlo Poľsko do Estónska, ale nekončilo v obchodoch.



