Poľsko vyznamenalo britského filozofa Rogera Scrutona

Varšava 5. júna (TASR) - Za podiel na boji proti komunizmu v 80. rokoch 20. storočia sa anglický filozof sir Roger Scruton stal nositeľom vyznamenania Veľký kríž Radu Poľskej republiky za zásluhy. Ide o najvyššie vyznamenanie, aké sa v Poľsku udeľuje Nepoliakovi, informovala agentúra AP.



Vyznamenanie Scrutonovi v utorok vo Varšave odovzdal poľský prezident Andrzej Duda, ktorý sa vo svojom prejave zmienil aj o vplyve, aký mala na jeho politické názory filozofova kniha "The Meaning of Conservatism" (Zmysel konzervativizmu).



Duda tiež uviedol, že Scrutonova podpora antikomunistického boja "prispela k posilneniu odvahy v spoločnosti".



Slávnostný akt sa uskutočnil v deň, keď si Poľsko pripomínalo prvé čiastočne slobodné voľby, ktorá sa v krajine konali 4. júna 1989 a skončili sa porážkou komunistov. Šlo o kľúčový moment v procese rozkladu komunizmu vo východnom bloku, napísala AP.



Roger Scruton má k Slovensku i Česku zvláštny vzťah, keďže počas komunizmu pomáhal v Prahe, Brne a Bratislave organizovať podzemnú univerzitu pre disidentov.



K udeleniu významného poľského vyznamenania došlo dva mesiace po tom, ako britská vláda Scrutona odvolala z postu vládneho poradcu pre bývanie. Táto poradná komisia britskej vlády mala prispieť k lepšej a esteticky hodnotnejšej výstavbe v Spojenom kráľovstve.



Dôvodom pre odvolanie z nehonorovanej funkcie boli Scrutonove "neakceptovateľné vyjadrenia" v rozhovore pre ľavicový týždenník New Statesman. Scruton sa vtedy bránil tvrdením, že jeho výroky boli novinárom prekrútené, a rozhodne odmietol obvinenia, že je antisemita a islamofób.