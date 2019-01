Zavraždeného starostu Gdanska si pripomínali Poliaci doma i vo svete

Ľudia zapaľujú sviečky na pamiatku starostu poľského mesta Gdansk Pawla Adamowicza, ktorý podľahol v pondelok 14. januára 2019 zraneniam, ktoré utrpel pri útoku muža, ktorý ho v nedeľu 13. januára na charitatívnej akcii pred stovkami ľudí bodol do srdca. Na jeho pamiatku sa v pondelok zhromaždili v uliciach mnohých poľských miest tisíce ľudí. Adamowicz (53) bol starostom mesta Gdansk od roku 1998. Vlani v novembri ho do tejto funkcie zvolili už šiestykrát. Minulý rok sa ako jeden z mála poľských starostov zúčastnil na pochode gay pride. Vyjadril tiež solidaritu so židovskou komunitou po vlaňajšom vandalskom útoku na mestskú synagógu.

K útoku na starostu došlo počas záverečného večera charitatívnej akcie Veľký orchester vianočnej pomoci. Táto nadácia od roku 1993 vyberá peniaze na nákup zdravotníckych zariadení najmä pre deti.

Varšava 15. januára (TASR) - Poliaci doma i na diplomatických misiách v zahraničí vzdávali v utorok úctu zavraždenému starostovi mesta Gdansk Pawlovi Adamowiczovi, ktorý v pondelok podľahol zraneniam po tom, čo ho v nedeľu večer na charitatívnej akcii bodol nožom do srdca 27-ročný muž. Informovali o tom agentúry DPA a AP.



Ľudia sa zapisovali do kondolenčných kníh, ktoré vo svojich radniciach vystavilo viacero poľských miest - vrátane Gdanska, Varšavy a Katovíc. Prvý zápis do gdanskej kondolenčnej knihy patril arcibiskupovi Slawojovi Leszekovi Glódžovi. "Pán starosta, Pawel! Už teraz nám chýbaš," napísal Glódž a 53-ročného zosnulého Adamowicza vyzdvihol ako vizionára oddaného Gdansku.



Davy ľudí v Gdansku kládli kvety, zapaľovali sviečky a na radnici, kde mal Adamowicz svoju kanceláriu od roku 1998, keď ho za starostu zvolili prvýkrát, sa zapisovali do kondolenčnej knihy.



Vo Varšave si pamiatku Adamowicza pripomenul poľský premiér Mateusz Morawiecki i členovia jeho vlády, ktorí si pred svojím pravidelným zasadnutím uctili minútou ticha.



Adamowicz (53) bol starostom mesta Gdansk od roku 1998. Vlani v novembri ho do tejto funkcie zvolili už šiestykrát. V 80. rokoch pôsobil v radoch odborového zväzu Solidarita, ktorý vznikol v gdanských lodeniciach a viedol ho Lech Walesa. Ako starosta podporoval práva komunity LGBT a toleranciu voči menšinám.



K útoku na neho došlo počas záverečného večera charitatívnej akcie Veľký orchester vianočnej pomoci. Ide o nadáciu, ktorá od roku 1993 vyberá peniaze na nákup zdravotníckych zariadení určených predovšetkým deťom.



Na videozázname útoku, ktorý bol zverejnený na portáli YouTube, je vidieť, ako muž po útoku na starostu schytí mikrofón a hovorí, že za predchádzajúcej vlády Občianskej platformy (PO) bol nespravodlivo odsúdený a mučený. "Preto Adamowicz zomrie," povedal útočník, ktorého podľa poľských médií v minulosti odsúdili na viac ako päť rokov väzenia za štyri ozbrojené útoky na banky v Gdansku.



Podľa hovorkyne gdanskej prokuratúry sa 27-ročný zadržaný muž doposiaľ k útoku nepriznal a odmietol vypovedať. Prokuratúra prípad vyšetruje ako vraždu a domnieva sa, že motívom útočníkovho činu bola pomsta za predošlý väzenský trest. Muž sa aktuálne podrobuje psychologickým testom, pričom prokuratúra vylúčila, že by bol v čase útoku pod vplyvom alkoholu.