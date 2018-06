Poľský premiér vyjadril záujem zlepšiť vzťahy medzi EÚ a USA

Poľsko patrí v Európe k najbližším spojencom Trumpovej administratívy.

Berlín 19. júna (TASR) - Poľský premiér Mateusz Morawiecki predpokladá, že jeho vláda môže plniť úlohu "prostredníka" pri naprávaní vzťahov medzi administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa a Európskou úniou. Podľa agentúry AP sa tak vyjadril v utorok v Berlíne, kde rokoval s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou.



Rozhovory Morawieckého s Merkelovou sa týkali bezpečnosti v Európe a inde vo svete, ako aj transatlantických vzťahov, ktoré sú napäté v dôsledku Trumpovej protekcionistickej politiky.



Podľa Morawieckého by chcelo Poľsko "slúžiť ako koordinátor, akýsi prostredník medzi Spojenými štátmi a Európou v tom najlepšom zmysle slova" a pomôcť k zmierneniu vzájomného napätia. Dodal, že Poľsko a Nemecko môžu byť spojencami v snahe "zastaviť špirálu obchodnej vojny a vzájomnú averziu" vo vzťahoch so Spojenými štátmi, ktoré sú hlavným bezpečnostným partnerom Európanov.



Poľsko patrí v Európe k najbližším spojencom Trumpovej administratívy, poznamenala v tejto súvislosti AP.



Morawiecki a Merkelová sa počas utorkového stretnutia v Berlíne venovali okrem medzinárodných záležitostí aj poľsko-nemeckým vzťahom, uviedla agentúra PAP. Poľský premiér po skončení vyhlásil, že Poľsko a Nemecko patria do jednej skupiny, pokiaľ ide o ich "prístup ku klíme a početným európskym otázkam". Berlín a Varšava sa tiež podľa neho "snažia nájsť konsenzus" v oblasti migrácie.



Morawiecki sa podľa PAP vyjadril aj k zámeru rozšíriť plynovod Severný prúd, ktorým prúdi zemný plyn z Ruska priamo do Nemecka cez Baltské more, pričom obchádza Ukrajinu. Ako zdôraznil, tento projekt predstavuje hrozbu pre Ukrajinu i celú Európu a znamenie ďalšej monopolizácie dodávok zemného plynu namiesto ich diverzifikácie.



Najnovšie stretnutie Morawieckého s Merkelovou sa uskutočnilo popri výročnej konferencii Petersberský klimatický dialóg, ktorá sa koná na ministerskej úrovni a slúži ako impulz pred klimatickými summitmi OSN. Dejiskom takéhoto summitu budú tento rok poľské Katovice.