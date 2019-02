Poľský premiér zrušil svoju cestu na summit krajín V4 a Izraela

Morawiecki o zrušení svojej cesty do Jeruzalema už v nedeľu popoludní telefonicky informoval svojho izraelského partnera Benjamina Netanjahua.

Varšava 17. februára (TASR) - Poľský premiér Mateusz Morawiecki zrušil v nedeľu svoju účasť na summite premiérov krajín V4 a Izraela, ktorý sa koná v pondelok a utorok v Jeruzaleme. Agentúre Reuters to potvrdila hovorkyňa poľskej vlády. Morawieckeho na summite zastúpi minister zahraničných vecí Jacek Czaputowicz.



Morawiecki o zrušení svojej cesty do Jeruzalema už v nedeľu popoludní telefonicky informoval svojho izraelského partnera Benjamina Netanjahua.



Dvojdňový summit predsedov vlád Slovenska, ČR, Maďarska, Poľska a Izraela sa koná začiatkom týždňa v Jeruzaleme. SR na ňom zastupuje premiér Peter Pellegrini.



Správa o zrušení účasti poľského premiéra na zmienenom summite sa objavila v čase roztržky medzi Izraelom a Poľskom, ktorú spôsobili pravdepodobne zle interpretované vyhlásenia izraelského premiéra vo Varšave. Netanjahu v uplynulom týždni počas stretnutia na tému Blízkeho východu údajne povedal, že Poliaci ako národ počas druhej svetovej vojny pomáhali nacistom zabíjať Židov.



Takéto tvrdenie poprel úrad izraelského premiéra, podľa ktorého denník The Jerusalem Post zverejnil chybné znenie citátu a následne článok vydal v opravenom znení.



"Premiérove slová týkajúce sa Poľska boli denníkom The Jerusalem Post zle citované. Ten okamžite vydal opravu, v ktorej vysvetlil, že chyba vznikla pri úprave článku," vyhlásil úrad vo svojom stanovisku.



Netanjahu v utorok vo Varšave, kde sa zúčastnil na konferencii o Blízkom východe, vyhlásil, že "niektorí Poliaci spolupracovali s nacistami". Denník The Jerusalem Post však vydal správu, v ktorej bolo uvedené, že "Poliaci spolupracovali s nacistami". Táto formulácia mala vyvolať nesprávny dojem, že izraelský premiér obvinil z kolaborácie s nacistami na vyvražďovaní Židov celý poľský národ.



Poľská vláda si v piatok predvolala izraelskú veľvyslankyňu Annu Azariovú v Poľsku, aby premiérove slová vysvetlila. Morawiecki neskôr v rozhovore pre agentúru PAP povedal, že podľa Azariovej hovoril izraelský premiér o "individuálnych prípadoch spolupráce poľských jednotlivcov s nacistami".



Netanjahuove vyjadrenie nadviazalo na dávnejší spor v poľsko-izraelských vzťahoch ohľadom poľského zákona, ktorý kriminalizuje spájanie poľského národa s holokaustom. Zákon vstúpil do platnosti v marci 2018.