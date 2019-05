Poľský prezident Duda sa v júni stretne s Trumpom v Bielom dome

Duda by mal s Trumpom hovoriť energetike, doprave, telekomunikáciách, hospodárskych otázkach, ako aj zvyšovaní obchodnej i vojenskej prítomnosti USA v Poľsku.

Varšava 10. mája (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda dostal so svojou manželkou pozvánku do Bieleho domu, kde sa v júni stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a jeho manželkou Melaniou. Oznámil to v piatok šéf Dudovej kancelárie Krzysztof Szczerski, ktorého citovala agentúra AP.



Szczerski ďalej uviedol, že presný termín stretnutia oznámi Washington v nasledovných dňoch. Schôdzka by sa však podľa jeho slov mala uskutočniť krátko po summite Iniciatívy troch morí (3SI), ktorý bude v dňoch 5. a 6. júna v Slovinsku.



Duda by mal s Trumpom hovoriť energetike, doprave, telekomunikáciách, hospodárskych otázkach, ako aj zvyšovaní obchodnej i vojenskej prítomnosti USA v Poľsku. Poľský prezident plánuje v USA navštíviť aj západné pobrežie a tiež štát Texas, pričom tieto stretnutia by sa mali týkať energetických otázok, doplnil Szczerski.



Samotný Duda nedávno povedal, že na stretnutia s Trumpom sa vždy veľmi teší a sú tiež dobrou príležitosťou na diskusiu o témach, ktoré majú pre Poľsko veľký význam. Poľský prezident zároveň uviedol, že bilaterálne vzťahy Varšavy s Washingtonom sú veľmi dobré.



Duda zároveň pozval Trumpa na 1. septembra do Varšavy na spomienkové podujatia pri príležitosti 80. výročia začiatku druhej svetovej vojny. Trump navštívil Poľsko ešte v júli 2017, pričom vo Varšave sa vtedy zúčastnil na summite prezidentov dvanástich krajín Iniciatívy troch morí (Baltské, Jadranské a Čierne more).



Poľsko dlhodobo požaduje stálu prítomnosť ozbrojených síl Spojených štátov na svojom území, pričom lobuje aj za zriadenie stálej vojenskej základne USA. Toto úsilie sa datuje od roku 1999, keď Poľsko vstúpilo do NATO, avšak na intenzite nabralo po ruskej anexii Krymského polostrova v roku 2014 a vypuknutí konfliktu na susednej Ukrajine. Americké sily v súčasnosti rotujú po krajinách na východnom krídle Severoatlantickej aliancie.