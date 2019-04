Poľský štrajk učiteľov by mohol ohroziť májové maturity

Maturity, naplánované na máj, by sa podľa Slawomira Broniarza, šéfa Zväzu poľských učiteľov (ZNP), pre časovo neobmedzený štrajk učiteľov vôbec nemuseli uskutočniť, informuje agentúra AP.

Varšava 12. apríla (TASR) - Šéf štrajkujúcich odborov poľských učiteľov v piatok povedal, že ak vláda nebude reagovať na požiadavky ohľadom zvýšenia platov, nemuseli by sa o necelý mesiac na stredných školách konať záverečné skúšky.



Maturity, naplánované na máj, by sa podľa Slawomira Broniarza, šéfa Zväzu poľských učiteľov (ZNP), pre časovo neobmedzený štrajk učiteľov vôbec nemuseli uskutočniť, informuje agentúra AP.



Poľskí učitelia štrajkovali v piatok v poradí už piaty deň za sebou za lepšie pracovné podmienky i vyššie mzdy. Od vlády požadujú 30-percentné zvýšenie platov. Varšava im však zatiaľ ponúkla iba 15-percentné zvýšenie, čo vyjednávači odmietli.



Na stredných školách nižšieho stupňa sa záverečné skúšky konali už tento týždeň. Ministerka školstva Anna Zalewska uviedla, že prebehli bez problémov.



V pondelok obdobné záverečné skúšky začnú na základných školách a potrvajú do stredy. Skúšky na vyšších stredných školách, maturity, by sa mali začať 6. mája, priblížil poľská agentúra PAP.



Čistý mesačný plat učiteľov v Poľsku sa pohybuje v rozmedzí 1800 až 3000 zlotých (420 až 700 eur). Podľa údajov poľského štatistického úradu vychádzala v krajine v roku 2018 priemerná čistá mesačná mzda na zhruba 870 eur.



Učiteľský štrajk sa začal v pondelok po tom, čo rokovania učiteľov s vládou o platoch v nedeľu zlyhali, keď dve veľké odborové organizácie posúdili ponuku vlády ako neuspokojivú.