Pompeo bude tento týždeň rokovať s predstaviteľom Severnej Kórey

Agentúra Reuters pripomenula, že Pompeo vlani viackrát Pchjongjang navštívil.

Soul 15. januára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo sa vo štvrtok alebo v piatok stretne vo Washingtone s popredným predstaviteľom Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) Kim Jong-čcholom. Napísal to v utorok juhokórejský denník Čoson ilbo s odvolaním sa na neuvedený diplomatický zdroj oboznámený s rokovaniami medzi Spojenými štátmi a Severnou Kóreou.



Podľa zmieneného denníka sa Kim Jong-čchol tento týždeň pravdepodobne stretne aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.



Na margo správy novín nemenovaný predstaviteľ z amerického ministerstva zahraničných vecí uviedol, že sa nekonajú žiadne stretnutia, o ktorých by rezort informoval. Biely dom sa k tejto informácií bezprostredne nevyjadril.



Agentúra Reuters pripomenula, že Pompeo vlani viackrát Pchjongjang navštívil. Obe strany však nepreložili jeho náhle zrušené novembrové stretnutie s Kim Jong-čcholom v New Yorku, s ktorým mal prediskutovať možný druhý summit Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.