Pompeo: Irak sľúbil, že bude chrániť záujmy USA

Bagdad 8. mája (TASR) - Irackí prezident a premiér sľúbili, že sa v období rastúceho napätia medzi USA a Iránom postarajú o ochranu záujmov Spojených štátov. Uviedol to v utorok počas vopred neohlásenej návštevy Iraku americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo, ktorého vyjadrenia sprostredkovala agentúra AFP.



Pompeo sa v Bagdade stretol s irackým prezidentom Barhamom Sálihom a premiérom Ádilom Abdalom Mahdím. Irak má blízke vzťahy s Iránom, pripomína AFP.



"Hovorili sme s nimi o dôležitosti zabezpečenia zo strany Iraku, že je schopný adekvátne ochrániť Američanov na svojom území," povedal Pompeo po stretnutí. Obaja lídri podľa Pompeových slov chápu, že ochrana Američanov je ich záväzok.



Pompeo povedal, že cestu do Iraku podnikol, pretože Irán "stupňuje svoje aktivity". Podrobnosti však odmietol poskytnúť.



Poradca prezidenta USA pre národnú bezpečnosť John Bolton v nedeľu oznámil, že presun americkej lietadlovej lode USS Abraham Lincoln a jednotky bombardérov na Blízky východ má byť pre Irán varovaním.



Washington chce "vyslať iránskemu režimu jasný a nepochybný signál, že akýkoľvek útok na záujmy Spojených štátov alebo ich spojencov sa stretne s neústupnou silou".



USA minulý rok odstúpili od jadrovej dohody Iránu so svetovými veľmocami z roku 2015. Zároveň opätovne uvalili na islamskú republiku niekdajšie sankcie, ku ktorým pridali aj nové.