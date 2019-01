M. Pompeo: Maduro nemá právomoc na prerušenie vzťahov s USA

Pompeo sa takto vyjadril po tom, ako Maduro v stredu oznámil, že jeho vláda prerušuje diplomatické vzťahy s USA a americkým diplomatom dal 72 hodín na to, aby opustili krajinu.

Washington 24. januára (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro nemá podľa amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea kompetencie na to, aby prerušil diplomatické vzťahy so Spojenými štátmi a vyhostil z Venezuely amerických diplomatov.



Pompeo sa takto podľa agentúr AFP a DPA vyjadril po tom, ako Maduro v stredu oznámil, že jeho vláda prerušuje diplomatické vzťahy s USA a americkým diplomatom dal 72 hodín na to, aby opustili krajinu.



Maduro oznámením o prerušení vzťahov reagoval na rozhodnutie Spojených štátov uznať legitimitu predsedu venezuelského Národného zhromaždenia a opozičného vodcu Juana Guaidóa, ktorý sa v stredu vyhlásil za dočasného prezidenta tejto juhoamerickej krajiny.



"Spojené štáty neuznávajú Madurov režim ako vládu Venezuely," uviedol Pompeo v reakcii na Madurovo oznámenie o prerušení vzťahov.



"V dôsledku toho nemá podľa Spojených štátov bývalý prezident Nicolás Maduro právnu autoritu na prerušenie diplomatických vzťahov so Spojenými štátmi alebo označenie našich diplomatov za nežiaduce osoby (persona non grata)," dodal Pompeo vo vyhlásení.



Legitimitu Guaidóa ako nového venezuelského prezidenta už okrem USA uznali s výnimkou Mexika všetky štáty patriace do tzv. skupiny Lima, ktorú tvoria najmä latinskoamerické krajiny, a to konkrétne - Brazília, Kolumbia, Paraguaj, Peru, Argentína, Čile, Kostarika, Guatemala, Honduras, či Kanada, informovala agentúra AP.



Na stranu Madura sa naopak dosiaľ otvorene postavili len Mexiko, Bolívia a Kuba. Rozhodnutie USA uznať legitimitu Guaidóa ostro kritizovali aj niektorí ruskí predstavitelia, priblížila s odvolaním sa na ruské médiá agentúra AP.



"Myslím, že v tejto vyvíjajúcej sa situácii sa Spojené štáty pokúšajú uskutočniť operáciu na zorganizovanie budúcej farebnej revolúcie vo Venezuele," uviedol pre agentúru RIA Novosti podpredseda komisie Rady federácie pre zahraničné vzťahy Andrej Klimov.



Venezuela má s Ruskom priateľské vzťahy už od vlády zosnulého venezuelského prezidenta Huga Cháveza, ktorý bol taktiež ostro kritizovaný Washingtonom. Caracas sa zároveň pred niekoľkými rokmi stal najväčším externým zdrojom surovej ropy pre ruský štátny gigant Rosneft, ktorý následne poskytol podporu venezuelskému ropnému priemyslu po tom, ako USA uvalili v roku 2017 na Caracas sankcie.



Agentúra AFP s odvolaním sa na venezuelských aktivistov medzičasom informovala, že počas dvoch dní protivládnych protestov vo Venezuele zahynulo už najmenej 13 ľudí, a to prevažne na následky strelných poranení. K úmrtiam došlo v metropole Caracas aj v iných častiach krajiny.