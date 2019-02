Pompeo: Madurove dni sú zrátané

Počas sobotňajších zrážok medzi civilistami a vojakmi lojálnymi Madurovi prišli o život dvaja ľudia. Samozvaný dočasný prezident Venezuely Juan Guaidó vyhlásil, že Maduro musí odstúpiť.

Washington 25. februára (TASR) - Dni venezuelského prezidenta Nicolása Madura po tragických zrážkach súvisiacich s humanitárnou pomocou "sú už zrátané". Vyhlásil to v nedeľu americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo.



"Uviesť konkrétny deň je ťažké. Som si však istý, že venezuelský ľud sa postará o to, aby boli Madurove dni (v úrade) zrátané," povedal Pompeo pre spravodajskú stanicu CNN.



Počas sobotňajších zrážok medzi civilistami a vojakmi lojálnymi Madurovi, ktorý zablokoval prísun humanitárnej pomoci, prišli o život dvaja ľudia. Samozvaný dočasný prezident Venezuely Juan Guaidó vyhlásil, že Maduro musí odstúpiť.



Guaidó, ktorého uznalo za dočasného lídra tejto juhoamerickej krajiny vyše 50 krajín, vyzval ďalšie vlády, aby zvážili "všetky opatrenia" na zosadenie Madura. Stalo sa tak po tom, ako úsilie opozície zabezpečiť distribúciu humanitárnej pomoci núdznym Venezuelčanom prerástlo do násilností.



Guaidó zároveň vyhlásil, že sa v pondelok v Kolumbii zúčastní na stretnutí predstaviteľov prevažne latinskoamerických krajín, a to napriek cestovnému zákazu, ktorý vydal Maduro. Spojené štáty bude na rozhovoroch v Bogote zastupovať americký viceprezident Mike Pence.



Podľa zdrojov z Bieleho domu plánuje Pence na pondelkovom stretnutí oznámiť "konkrétne kroky" a "činy" zamerané na riešenie venezuelskej krízy.



Kolumbia a Brazília medzitým vyhlásili, že zintenzívnia tlak na Madura, aby sa vzdal moci. Prezident USA Donald Trump nevylúčil ani ozbrojenú reakciu na vývoj situácie vo Venezuele.