Pompeo na návšteve Afganistanu vyzval na začatie mierových rokovaní

Kábul 9. júla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo, ktorý v pondelok pricestoval na vopred neohlásenú návštevu Afganistanu, vyzval fundamentalistické hnutie Taliban, aby vstúpilo do mierového procesu s afganskou vládou. Zároveň zopakoval ochotu Spojených štátov zapojiť sa do rokovaní, informovala agentúra AP.



Pompeo, ktorý do Kábulu priletel po návšteve Vietnamu, sa stretol s afganským prezidentom Ašrafom Ghaním a premiérom Abdulláhom Abdulláhom. Išlo o prvú Pompeovu návštevu v Afganistane po tom, čo sa koncom apríla ujal vedenia amerického rezortu diplomacie.



"Spojené štáty podporia, pomôžu a zúčastnia sa na týchto (mierových) rokovaniach," povedal Pompeo novinárom. Zároveň však zdôraznil, že akékoľvek rozhovory bude "viesť Afganistan".



Pompeo uviedol, že stratégia, ktorú vlani oznámil americký prezident Donald Trump a ktorá sa týka vyslania ďalších amerických jednotiek do regiónu, aby zvýšili tlak na Taliban a prinútili ho začať rokovania, funguje. "Táto stratégia posiela Talibanu jasnú správu, a to, že nemôže vyčkávať," dodal šéf americkej diplomacie.



Ghaní na tlačovej konferencii s Pompeom v prezidentskom paláci v Kábule pochválil spomínanú stratégiu USA, ale upozornil, že musia postupovať opatrne. "Ak si myslíme, že 40-ročnú krízu ukončíme za jeden deň, tak nie sme realisti," dodal.



AP pripomína, že napriek tomu nie je jasné, či Taliban prijme túto ponuku po už takmer 17 rokov trvajúcej vojne. Taliban v minulosti opakovane odmietal viesť priame rokovania s afganskou vládou - namiesto toho požadoval rokovania so Spojenými štátmi ako hlavným aktérom v dlhoročnom konflikte v Afganistane.



Pompeo z Afganistanu odcestoval do Spojených arabských emirátov, kde sa stretne s korunným princom Muhammadom bin Zájidom Nahjánom.