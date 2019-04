Pompeo naďalej povedie rozhovory so Severnou Kóreou

Japonsko tiež organizuje summit skupiny G20, ktorý sa bude konať v júni v Osake. Trump zatiaľ svoju účasť nepotvrdil.

Washington 19. apríla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v piatok vyhlásil, že naďalej povedie rokovania so Severnou Kóreou napriek požiadavkám Pchjongjangu, aby bol z nich vylúčený. Spoločne s predstaviteľmi Japonska súčasne vyjadril opatrnú nádej na dosiahnutie dohody, informovala agentúra AFP.



Vo Washingtone sa v piatok konali rozhovory ministrov zahraničných vecí a obrany USA a Japonska, ktoré boli najnovšími zo série stretnutí vysokopostavených predstaviteľov týchto dvoch spojeneckých krajín.



Pompeo na tlačovej konferencii po tejto schôdzke odmietol tohtotýždňové severokórejské vyhlásenie, v ktorom Pchjongjang ostro kritizoval šéfa americkej diplomacie a žiada jeho výmenu v pozícii hlavného vyjednávača na budúcich rokovaniach.



Predpokladá sa, že Pompeo vyzýval prezidenta Donalda Trumpa, aby na februárovom summite so severokórejským vodcom Kim Čong-unom v Hanoji, ktorý sa skončil predčasne, neustupoval, píše AFP.



"Nič sa nezmenilo. Pokračujeme v práci," povedal Pompeo na tlačovej konferencii. Zdôraznil, že má stále na starosti rokovací tím, pokým na čele celkového dialógu stojí prezident Trump.



Pompeo, ktorý v rámci zmieňovania napätia cestoval vlani do Pchjongjangu štyrikrát, dodal, že naďalej dúfa v dohodu, ktorá by potvrdila Kimove prísľuby vzdania sa jadrového arzenálu: "Som presvedčený, že stále máme skutočnú príležitosť dosiahnuť tento výsledok."



Trump opakovane vyjadril obdiv voči Kimovi a v marci zablokoval uvalenie nových sankcií USA proti Severnej Kórei s tým, že chce zachovať tento dobrý vzťah, aj keď Pompeo sľuboval udržanie "maximálneho tlaku" na Pchjongjang.



Japonsko, ktoré svoju zahraničnú politiku úzko koordinuje so Spojenými štátmi, verejne podporilo Trumpa, podľa analytikov je však hlboko znepokojené.



Konzervatívny japonský premiér Šinzó Abe si vybudoval politickú kariéru na presadzovaní tvrdého postoja voči KĽDR v súvislosti s únosmi japonských civilistov severokórejskými agentmi zo 70. a 80. rokov, približuje AFP.



Šéf japonskej diplomacie Taró Kóno po rozhovoroch vo Washingtone potvrdil, že Abe je ochotný stretnúť sa s Kimom, "ak na to bude príležitosť".



"Japonsko je pripravené normalizovať svoje vzťahy so Severnou Kóreou, keď budú vyriešené otázky rakiet, jadrového programu a únosov," povedal Kóno.



Abe navštívi Washington budúci týždeň, aby sa stretol s Trumpom. Šéf Bieleho domu zasa koncom budúceho mesiaca s manželkou Melaniou odcestuje do Japonska, kde budú prvými zahraničnými štátnymi hosťami nového japonského cisára Naruhita, ktorý zasadne na trón 1. mája.



Japonsko tiež organizuje summit skupiny G20, ktorý sa bude konať v júni v Osake. Trump zatiaľ svoju účasť nepotvrdil.