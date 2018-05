Pompeo podporil obvinenia Izraela voči Iránu, isté dokumenty preskúmal

Teherán podľa šéfa americkej diplomacie klamal šiestim krajinám, s ktorými podpísal dohodu o svojom jadrovom programe.

Jeruzalem 1. mája (TASR) - Iránske dokumenty, ktoré získal Izrael ukazujú, že Teherán "mal tajný jadrový program už roky". Vyplýva to z vyhlásenia nového ministra zahraničných vecí USA Mikea Pompea, o ktorom v utorok informovala agentúra AP.



Pompeo povedal, že "mnohé z iránskych dokumentov preskúmal sám". Doplnil tiež, že spisy, ktoré mali doposiaľ možnosť posúdiť americkí experti označili za pravé.



Teherán podľa šéfa americkej diplomacie teda klamal šiestim krajinám, s ktorými podpísal dohodu o svojom jadrovom programe a to znamená, že dohoda nebola založená na čestnosti a transparentnosti, ale na lžiach Iránu.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok oznámil, že Irán oklamal svetové mocnosti pri podpise jadrovej dohody v roku 2015. Podľa jeho slov Izrael údajne nadobudol tajné dokumenty, ktoré svedčia o tom, že sa Teherán sa tajne snažil získať jadrové zbrane.



Irán a šesť mocností - Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA - dospeli 14. júla 2015 k dohode o jadrovom programe Teheránu. Na jej základe boli zrušené sankcie OSN, EÚ a USA voči islamskej republike výmenou za to, že Irán dlhodobo obmedzí svoj nukleárny program, ktorý bol podľa Západu zameraný na získanie jadrových zbraní.