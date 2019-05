Pompeo pricestoval do Británie, stretne sa s Mayovou i Huntom

Pompeo prišiel do Londýna po neohlásenej návšteve Iraku, kde vysvetľoval bezpečnostné obavy USA na pozadí zvýšenej aktivity Iránu, informuje tlačová agentúra Reuters.

Londýn 8. mája (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo pricestoval v stredu na návštevu Británie, kde hodlá podporiť postbrexitový "špeciálne vzťah" medzi Spojenými štátmi a Britániou.



Irán v stredu oznámil dvojmesačné ultimátum adresované zvyšným signatárom jadrovej dohody z roku 2015 a vyzval ich na implementáciu príslušných záväzkov po tom, ako USA od tejto dohody presne pred rokom odstúpili.



Americká armáda v utorok uviedla, že strategické bombardéry typu B-52 podporia sily, ktoré boli vyslané na Blízky východ ako reakcia na to, čo administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa označila za "jasné známky" hrozieb zo strany Iránu voči americkým silám nachádzajúcim sa v danom regióne.



"Dúfam, že odkaz, ktorý sme vyslali Iráncom, nás stavia do pozície, kde ich môžeme odstrašiť od útokov na americké záujmy," povedal Pompeo s tým, že podľa amerických tajných služieb boli útoky "bezprostredne hroziace".



Pompeo sa v Londýne stretne s britskou premiérkou Theresou Mayovou, ktorá zápasí s tri roky trvajúcou politickou krízou týkajúcou sa odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Šéf americkej diplomacie sa stretne aj so svojím britským rezortným náprotivkom Jeremym Huntom.



Pompeo sa v utorok v Bagdade stretol s irackým prezidentom Barhamom Sálihom a premiérom Ádilom Abdalom Mahdím. Poradca prezidenta USA pre národnú bezpečnosť John Bolton v nedeľu oznámil, že presun americkej lietadlovej lode USS Abraham Lincoln a jednotky bombardérov na Blízky východ má byť pre Irán varovaním.