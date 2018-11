Pompeo sa stretne so severokórejským ministrom vo štvrtok v New Yorku

Severokórejské ministerstvo zahraničných vecí varovalo, že Pchjongjang bude vážne uvažovať o obnovení jadrového zbrojeného programu, ak USA nezrušia sankcie voči KĽDR.

Washington 6. novembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo sa vo štvrtok 8. novembra stretne v New Yorku so šéfom severokórejskej diplomacie Kim Jong-čcholom a budú pokračovať v diskusiách o denuklearizácii Severnej Kórey (KĽDR). V pondelok o tom informovalo americké ministerstvo, ktoré v správe citovala tlačová agentúra Jonhap.



Pompeo bude s Kim Jong-čcholom, blízkym poradcom severokórejského vodcu Kim Čong-una, rokovať o spôsoboch, ako pokročiť v uplatňovaní dohody o odstránení jadrových zbraní, ktorú dosiahli na historickom summite v júni v Singapure americký prezident Donald Trump a vodca KĽDR, dodalo ministerstvo vo vyhlásení.



"Minister Pompeo odcestuje do New Yorku s osobitným vyslancom USA pre Severnú Kóreu Stephenom Biegunom a 8. novembra sa tam stretnú s podpredsedom Ústredného výboru Kórejskej strany práce Kim Jong-čcholom," spresnilo ministerstvo vo vyhlásení.



Ich najnovšie stretnutie prichádza v čase, keď obe strany vedú spory okolo realizácie prísľubov z historického júnového summitu, na ktorom sa Trump a Kim Čong-un zaviazali, že sa budú snažiť o dosiahnutie denuklearizácie Kórejského polostrova.



Severokórejské ministerstvo zahraničných vecí minulý týždeň varovalo, že Pchjongjang bude "vážne" uvažovať o obnovení jadrového zbrojeného programu, ak Spojené štáty nezrušia sankcie voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR).



Pompeo však zareagoval, že zmiernenie ekonomických sankcií voči Pchjongjangu nepríde, pokiaľ "nedosiahneme svoj konečný cieľ".