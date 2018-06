Pompeo: Sankcie voči KĽDR neuvoľníme, kým nedôjde k denuklearizácii

Severokórejský vodca Kim Čong-un podľa Pompeových slov pochopil naliehavosť dohody o vzdaní sa svojich jadrových zbraní, ktorá sa bude realizovať na základe podmienok a postupne.

Soul 14. júna (TASR) - Sankcie voči KĽDR nebudú uvoľnené, kým nedôjde k denuklearizácii, povedal vo štvrtok podľa agentúry DPA minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo.



Americký minister sa takto vyjadril po stretnutí s juhokórejskou šéfkou diplomacie Kang Kjong-wha a japonským ministrom zahraničných vecí Taróom Kónom, s ktorými v juhokórejskej metropole Soul diskutoval o jadrovej hrozbe KĽDR. Zároveň uviedol, že denuklearizácia Kórejského polostrova bude "procesom" založeným na úzkej koordinácii so Soulom i Tokiom, informovala agentúra Jonhap.



Severokórejský vodca Kim Čong-un podľa Pompeových slov pochopil naliehavosť dohody o vzdaní sa svojich jadrových zbraní, ktorá sa bude realizovať na základe "podmienok" a postupne. Pompeo dodal, že o možných budúcich vojenských cvičeniach USA a Soulu sa rozhodne na základe konzultácie medzi obrannými orgánmi oboch krajín.



Pompeo podľa agentúry AP na stretnutí obhajoval vyjadrenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý v stredu na svojom twitterovom účte napísal, že KĽDR už nepredstavuje jadrovú hrozbu. Trump podľa jeho slov takýmto výrokom odkazoval na fakt, že prezident USA sa po prvý raz v histórii stretol so severokórejským lídrom. Trump a Kim Čong-un podľa Pompea viedli na summite v Singapure "otvorený rozhovor" o zmenách, ktoré sú nevyhnutné pre to, aby sa KĽDR opäť mohla pripojiť svetovému spoločenstvu.