Pompeo: Sankcie voči KĽDR sú platné až do jej úplnej denuklearizácie

Tokio 8. júla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v nedeľu skonštatoval, že počas posledných rozhovorov so Severnou Kóreou došlo k pokroku, zdôraznil však, že sankcie voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR) zostanú v platnosti až do jej úplnej denuklearizácie, informovala agentúra Yonhap.



Pompeo to uviedol na spoločnej tlačovej konferencii po trilaterálnom stretnutí s juhokórejskou šéfkou diplomacie Kang Kjong-wha a japonským ministrom zahraničných vecí Taróom Kónom.



Minister ich informoval o výsledku svojej dvojdňovej cesty do Pchjongjangu, počas ktorej rokoval s Kim Jong-čcholom, jedným z najbližších spolupracovníkov severokórejského vodcu Kim Čong-una. Povedal, že Trumpova administratíva nezruší sankcie voči KĽDR až do jej definitívnej, plne overenej denuklearizácie.



Všetky tri strany opäť potvrdili úzku koordináciu pri jednaniach so Severnou Kóreou, povedal Kóno. Juhokórejská ministerka povedala, že rozhodnutie vlády pozastaviť spoločné vojenské cvičenia s USA bolo zamerané na uľahčenie procesu jadrového odzbrojenia.