Pompeo: Saudskoarabi sa zaviazali, že poženú na zodpovednosť aj lídrov

Rijád 17. októbra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v utorok vyhlásil, že Saudská Arábia dala "seriózny záväzok", že v prípade nezvestného novinára Džamála Chášukdžího poženie na zodpovednosť vysokopostavených lídrov a predstaviteľov. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Pompeo bol v Saudskej Arábii a absolvoval tam viacero stretnutí, aj so saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom, ktorého novinár v článkoch kritizoval. Po rozhovoroch s vedením kráľovstva Pompeo uviedol, že 33-ročný korunný princ opäť odmietol, že by mal akékoľvek poznatky o tom, čo sa s Chášukdžím (60) na saudskoarabskom konzuláte v tureckom Istanbule stalo.



Novinára naposledy videli 2. októbra, keď vchádzal na spomínaný konzulát v Istanbule, pripomenula tlačová agentúra DPA.



Tureckí predstavitelia tvrdia, že existujú dôkazy, že novinára žijúceho v exile v USA a píšuceho pre denník Washington Post na konzuláte zabili a rozštvrtili. Tureckí predstavitelia sa domnievajú, že Chášukdžího zabilo komando zo Saudskej Arábie. Zábery z bezpečnostných kamier okolo konzulátu totiž ukazujú, ako približne dve hodiny po novinárovom príchode odchádza zo zastupiteľstva konvoj vozidiel s diplomatickými evidenčnými číslami, smerujúci do rezidencie konzula.



Saudská Arábia označila už skôr tieto obvinenia za "nepodložené". Pompeo vo vyhlásení napísal, že Saudskoarabi priznali, že Chášukdžímu sa niečo stalo, ale neuviedli nič konkrétnejšie.



Americké médiá však v pondelok informovali, že Saudská Arábia pripravuje priznanie, podľa ktorého k usmrteniu Chášukdžího došlo 2. októbra počas výsluchu na konzuláte v Istanbule.



Priestory konzulátu tento týždeň v noci na utorok deväť hodín prehľadával tím tureckých a saudskoarabských vyšetrovateľov. Podľa tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana hľadala polícia v budove "toxické látky", ktoré boli následne prekryté maľovkou.



Tureckí policajti prehľadávali o niekoľko hodín aj rezidenciu saudskoarabského konzula Muhammada Utajbího v Istanbule. Do domu vstúpili krátko po tom, čo konzul odletel komerčnou linkou z Turecka do Saudskej Arábie, ako informovala turecká štátna stanica TRT. Bolo to prvýkrát, čo tureckým predstaviteľom dovolili vojsť do domu.



Šéf americkej diplomacie Pompeo po ukončení cesty do Saudskej Arábie odcestuje v stredu do Turecka, oznámil jeho hovorca.



Pompeo a jeho turecký kolega budú diskutovať o nezvestnom novinárovi denníka Washington Post.