Summit Trumpa a Kima by sa podľa Pompea mal uskutočniť čo najskôr

Soul 7. októbra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo sa v nedeľu stretol v Pchjongjangu so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Zhodli sa na tom, že zamýšľaný druhý summit Kima s prezidentom USA Donaldom Trumpom by sa mal uskutočniť "v najskoršom možnom termíne".



Uviedla to prezidentská kancelária v Soule, podľa ktorej však budú ďalej pokračovať diskusie o termíne a mieste schôdzky. Historicky prvý summit Trump-Kim sa konal v júni v Singapure.



Pompeo v nedeľu dopoludnia strávil s Kim Čong-unom zhruba tri a pol hodiny na rokovaniach a pracovnom obede. Predmetom rozhovorov, ktoré americký minister následne označil za "produktívne", bola aj otázka denuklearizácie Kórejského polostrova, informovala agentúra Jonhap.



"Darí sa nám dosahovať pokrok ohľadne dohôd dosiahnutých na singapurskom summite. Ďakujem za to, že ste hostili mňa a môj tím," napísal Pompeo na Twitteri po nedeľňajšej schôdzke s Kimom.



Podobne reagoval aj samotný Kim Čong-un, ktorý označil stretnutie s Pompeom za príjemné a jeho výsledky za sľubné.



Šéf diplomacie USA následne odletel do Soulu, kde o výsledkoch pchjongjanskej schôdzky hovoril s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom a ministerkou zahraničných vecí Kang Kjong-wha.



Nedeľňajšia návšteva bola v poradí štvrtou cestou Pompea do KĽDR v priebehu posledných mesiacov.



Trump a Kim sa v Singapure dohodli na všeobecných podmienkach denuklearizácie, proces sa však neskôr zasekol na otázke, ako tento cieľ reálne dosiahnuť.