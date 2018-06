Pompeo: USA budú akceptovať len denuklearizáciu Kórejského polostrova

Stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom je naplánované na utorok 12. júna a malo by sa konať v hoteli Capella na ostrove Sentosa v Singapure.

Singapur 11. júna (TASR) - Denuklearizácia Kórejského polostrova je jediným výsledkom utorňajšieho summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, ktorý budú Spojené štáty akceptovať. Uviedol to na tlačovej konferencii v Singapure americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo.



Spojené štáty vstúpia do osobného rozhovoru so severokórejským vodcom s "pozitívnym postojom", povedal Pompeo, avšak dodal, že výsledky utorňajšieho summitu podrobia overovaniu.



"Spojené štáty sa predtým nechali obalamutiť. Tentoraz zabezpečíme, aby sme mali spoľahlivý systém na overenie záverov summitu," povedal podľa Sky News americký minister zahraničných vecí s tým, že v delegácii amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorá pricestovala do Singapuru, je aj najväčší americký expert na zbrane hromadného ničenia.



Stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom je naplánované na utorok 12. júna a malo by sa konať v hoteli Capella na ostrove Sentosa v Singapure.



Pôjde vôbec o prvé stretnutie úradujúceho amerického prezidenta so severokórejským vodcom.