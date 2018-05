Pompeo: Budeme bojovať proti zasahovaniu Ruska do kongresových volieb

Viac podrobností o ruskom zasahovaní či protiopatreniach Pompeo nepovedal, ale konštatoval, že sa ešte musí vynaložiť veľa úsilia na zastavenie snáh Moskvy.

Washington 23. mája (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v stredu vyhlásil, že administratíva prezidenta Donalda Trumpa nebude tolerovať zasahovanie Ruska do tohtoročných volieb do Kongresu.



Pred výborom pre zahraničné vzťahy Snemovne reprezentantov uviedol, že Washington prijme "primerané protiopatrenia" v boji proti "pokračujúcim snahám" Ruska miešať sa do novembrových volieb.



Viac podrobností o ruskom zasahovaní či protiopatreniach Pompeo nepovedal, ale konštatoval, že sa ešte musí vynaložiť veľa úsilia na zastavenie snáh Moskvy. USA zatiaľ neboli v tejto súvislosti schopné prikročiť k "účinnému odstrašeniu", dodal.



Popredný demokratický člen výboru Eliot Engel však vyjadril názor, že Trumpova administratíva "dáva Rusku priepustku", pretože ruský prezident Vladimir Putin "uprednostnil prezidenta Trumpa pred Hillary Clintonovou" v prezidentských voľbách v roku 2016.