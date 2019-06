Pompeo: USA dúfajú, že mier v Afganistane dosiahnu do 1. septembra

M. Pompeo bol v utorok na jednodňovej neohlásenej návšteve v afganskom hlavnom meste Kábul, kde mal stretnutia s lídrami krajiny.

Kábul 25. júna (TASR) - Spojené štáty podľa utorkových slov svojho ministra zahraničných vecí Mikea Pompea dúfajú, že mierovú dohodu, ktorá ukončí 17 rokov trvajúcu vojnu v Afganistane, možno dosiahnu ešte pred 1. septembrom. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Pompeo bol v utorok na jednodňovej neohlásenej návšteve v afganskom hlavnom meste Kábul, kde mal stretnutia s lídrami krajiny. Tamojšia, stále prebiehajúca vojna je najdlhšia, na akej sa Amerika zúčastňuje.



Minister prišiel na svoju prvú návštevu Kábulu odvtedy, ako Washington začal vlani rozhovory s povstalcami. Pompeo sa stretol s afganským prezidentom Ašrafom Ghaním a s generálom Scottom Millerom, ktorý velí misii NATO v Afganistane a vojnovým operáciám USA v krajine, ako aj s ďalšími vysokopostavenými domácimi predstaviteľmi.



Pompeo povedal, že mier je "najvyššou prioritou" Washingtonu. Vlani v septembri začali USA nové pokusy priviesť Taliban za rokovací stôl, aby sa tak skončila najdlhšia vojna Ameriky.



"Dúfam, že mierovú dohodu budeme mať do 1. septembra, to je určite naša misia, ktorú sme si stanovili," povedal Pompeo novinárom v Kábule pred odchodom do indickej metropoly Naí Dillí.



Americkí predstavitelia už predtým vyhlasovali, že dúfajú v dosiahnutie dohody s Talibanom ešte pred blížiacimi sa afganskými prezidentskými voľbami, ktoré boli odložené dvakrát a teraz sú stanovené na september, pripomenula agentúra AFP.



Taliban trvá na tom, že zahraniční vojaci musia z krajiny odísť, a odmieta sa rozprávať s afganskou vládou v Kábule, ktorú označuje za "bábkovú".



Pompeova návšteva v Afganistane sa uskutočnila len niekoľko dní pred ďalším kolom rozhovorov USA s afganským radikálnym hnutím Taliban 29. júna v katarskom hlavnom meste Dauha, kde má Taliban otvorený politický úrad.



Pompeo je na turné po Blízkom východe a Ázii, kde sa snaží vytvoriť širokú, globálnu koalíciu, ktorá bude vyvíjať tlak na Irán a mala by pozostávať z ázijských aj európskych krajín.