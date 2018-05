USA vraj stiahnu sankcie voči KĽDR pod podmienkou denuklearizácie

KĽDR ešte v priebehu tohto mesiaca pristúpi k likvidácii svojho podzemného komplexu Pchunggje určeného na testy jadrových zbraní.

Washington 13. mája (TASR) - Spojené štáty budú súhlasiť so stiahnutím sankcií voči Severnej Kórei, ak Pchjongjang úplne zanechá svoj program vývoja jadrových zbraní. Vyhlásil to v nedeľu americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo, podľa ktorého by to pre KĽDR znamenalo ekonomickú prosperitu konkurujúcu Južnej Kórei.



Podľa jeho slov by Spojené štáty neinvestovali peniaze svojich daňových poplatníkov na pomoc KĽDR, avšak sú ochotné stiahnutím sankčných opatrení vytvoriť možnosti pre súkromné americké investície do severokórejskej energetiky, poľnohospodárstva a infraštruktúry, informovala agentúra Reuters, citujúc viaceré americké médiá.



Pompeo zároveň privítal sobotňajšie správy z Pchjongjangu, že KĽDR ešte v priebehu tohto mesiaca pristúpi k likvidácii svojho podzemného komplexu Pchunggje určeného na testy jadrových zbraní. "Odstránenie každej podobnej lokality, ktorou KĽDR disponuje, je dobrou správou pre americký ľud aj pre celý svet," vyhlásil šéf diplomacie USA.



Čínski vedci dospeli k záveru, že komplex sa čiastočne zrútil a je nepoužiteľný. Pchunggje sa použilo od roku 2006 pri šiestich jadrových skúškach. Po poslednom teste vlani v septembri zasiahla túto lokalitu séria dotrasov, ktoré podľa presvedčenia seizmológov spôsobilo zrútenie časti hory Mantapsan, pod ktorou sa komplex nachádza.



Prelomový summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una sa uskutoční 12. júna v Singapure. Pôjde o vôbec prvé stretnutie úradujúceho šéfa Bieleho domu s najvyšším predstaviteľom KĽDR. Pchjongjang vo štvrtok ako gesto dobrej vôle prepustil troch amerických väzňov, ktorí sa vrátili do vlasti.